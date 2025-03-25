Polonya’da fare alarmı: Hastanelere ve restoranlara kapan kurun talimatı

Polonyalı yetkililer, Poznan kentini istila eden farelerle mücadele için "savaş" başlattı.

Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre, Poznan kentinin tarihi Pazar Meydanı'nın yenilenmesi için yürütülen restorasyon çalışmaları esnasında fare yuvaları tahrip oldu ve kemirgenler kent geneline yayıldı.

TUZAK KURUN ÇAĞRISI

Şehrin dört bir yanını saran farelere karşı Poznan Belediyesi harekete geçti. Belediye yönetimi, "zorunlu haşere önlemleri" kapsamında hastanelere, restoranlara ve konutlara fare kapanları yerleştirilmesi talimatını verdi.

Kemirgenlerden korunmak için binalardaki delik ve çatlakların kapatılmasını isteyen Belediye yetkilileri, ev sahiplerini fareleri yakalamak için tuzaklar kurmaya çağırdı.