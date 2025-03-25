Güney Kore alevlere teslim! 15 bin hektara yakın alan kül oldu

Güney Kore'nin Kuzey Gyeongsang ve Güney Gyeongsang eyaletinin farklı bölgelerinde Cuma günü başlayan orman yangınları tüm müdahalelere rağmen etkisini sürdürürken, Güney Kore Geçici İçişleri ve Güvenlik Bakanı Ko Ki-dong'dan konuyla ilgili açıklama geldi.

Düzenlenen bir afet güvenliği toplantısında hükümetin edindiği son verileri paylaşan Ko, "Orman yangınları şu ana kadar yaklaşık 14 bin 694 hektarlık alanı etkiledi ve hasar büyümeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Üç bini aşkın kişinin tahliye edildiğini, en az 11 kişinin ise ağır yaralandığı bilgisini paylaşan Ko, "Kuvvetli rüzgarlar, kuru hava ve duman yangınlarla mücadele çalışmalarını engelliyor." dedi. Ko, hükümetin yangınlarla mücadele için "mümkün olan tüm imkanları seferber ettiğini" belirtti.



ORDU AFET İLE MÜCADELE İÇİN HAREKETE GEÇTİ



Güney Kore Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise farklı bölgelerde etkisini sürdüren orman yangınları ile mücadele için 5 bin askeri personel ile 146 helikopterin sevk edildiği kaydedildi. Ayrıca yangınla mücadele eden sivil helikopterlere yakıt desteği sağlandığı belirtilen açıklamada, "Askeri varlıkları ulusal afet bölgeleri için seferber ederek halkın can ve mal güvenliğini koruyacağız" ifadelerine yer verildi.



Güney Kore'nin Güney Gyeongsang eyaletinde Cuma günü başlayan orman yangınları, kısa sürede 20'yi aşkın bölgeye sıçramıştı. Yangınlarda en az 4 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.