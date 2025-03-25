Çin EPO’ya en fazla patent başvurusu yapan ülkeler arasında yer aldı

EPO tarafından bugün yayımlanan 2024 Patent Endeksi Raporu'na göre, EPO 2024 yılında dünyadan toplam 199 bin 264 patent başvurusu alırken bu sayı 2023 yılına ait başvuru sayısı ile aynı seviyede kaldı.

En fazla başvuru yapan beş ülke ABD, Almanya, Japonya, Çin ve Güney Kore oldu.

Raporda Çin'den gelen patent başvurularının toplam başvuru sayısının yüzde 10'undan fazlasını oluşturduğu kaydedildi. Bilgisayar teknolojisi, 2024 yılında toplam 16 bin 815 başvuruyla en aktif patent başvurusunun yapıldığı alan oldu.