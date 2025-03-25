İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile dolaylı müzakerelere açığız

Tahran'da Kızılay Derneği'nin düzenlediği toplantıda gazetecilere konuşan Arakçi, ABD yönetiminin 'azami baskı' kampanyasını ve İran'a yönelik tehditlerini eleştirerek bu eylemlerin İran'ın ABD ile 'tavırlarında köklü bir değişiklik' olmadığı sürece müzakere etmesini imkansız hale getirdiğini ifade etti.

Arakçi ayrıca, doğrudan müzakerelerin masadan kalktığını ancak İran'ın dolaylı müzakerelere açık olduğunu ve mesajlarını bu kanallar aracılığıyla ileteceğini belirtti.