Belçika’da demir yolu çalışanlarından grev

Ülkede son 2 gündür devam eden ve 1 hafta sürecek grev, hayatın akışını olumsuz etkiledi.



23 Mart'ta başlayan grevin etkisi hafta içi daha belirgin hissedilirken, greve katılan personelin görev alanına bağlı olarak bu etkinin büyüklüğü her gün değişkenlik gösteriyor.



Hem şehirlerarası hem kent içi ulaşımda yaygın olarak kullanılan trenlerin seferleri ciddi ölçüde azaldı.



Grev, ülke genelinde ve özellikle başkent Brüksel'de trafiği olumsuz etkiliyor. Özellikle sabah ve iş ve okul sonu saatlerinde kentin ana arterlerinde sıkışıklık yaşanıyor.

NE OLMUŞTU?



8 aylık boşluğun ardından geçen ay kurulan federal hükümet, kemer sıkma politikaları çerçevesinde demir yolu sektöründe 2029 yılına kadar 250 milyon avroluk kesinti planladığını duyurmuştu.



Düzenlemeyle, özellikle çalışanların statüsünün değiştirilmesi, makinistlerin emeklilik yaşının yükseltilmesi, çalışanların kademeli biçimde sözleşmeli personele dönüştürülmesi gibi değişiklikler hedefleniyor.



Grevi düzenleyen sendika, hükümetin planladığı demir yolu reformuna, hizmet kalitesini ve personelin çalışma koşullarını olumsuz etkileyeceği gerekçesiyle karşı çıkıyor.