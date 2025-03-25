Suriye’de çok sayıda intihar dronu! Güvenlik güçlerine teslim edildi

Suriye İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Lazkiye'ye bağlı Kırdaha'da düzenlenen toplantı sonucunda bölge halkının devrik rejime ait onlarca intihar dronunu ve askeri ekipmanları yetkililere teslim ettiği belirtildi.



Açıklamada, bu adımın toplumsal barış ve güven ortamının güçlenmesine katkı sağladığı vurgulanırken, benzer girişimlerin ülkenin farklı bölgelerinde de sürdüğü kaydedildi.

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