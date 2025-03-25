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Beyaz Saray duyurdu! ABD ve Rusya seyrüsefer güvenliğinde anlaştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.03.2025 18:00 Güncelleme: 25.03.2025 18:19
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Beyaz Saray duyurdu! ABD ve Rusya seyrüsefer güvenliğinde anlaştı

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada ABD ve Rusya'nın Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğinin sağlanması konusunda anlaştığı bildirildi.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada ABD ve Rusya'nın Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğinin sağlanması konusunda anlaştığı bildirildi.

ABD'nin Rusya'nın tarım ve gübre ihracatı için dünya pazarına erişiminin yeniden sağlanmasına yardımcı olacağını belirten Beyaz Saray, Rusya ve Ukrayna'nın Karadeniz'de askeri güç kullanmama sözü verdiğini duyurdu.

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Beyaz Saray duyurdu! ABD ve Rusya seyrüsefer güvenliğinde anlaştı Beyaz Saray duyurdu! ABD ve Rusya seyrüsefer güvenliğinde anlaştı Beyaz Saray duyurdu! ABD ve Rusya seyrüsefer güvenliğinde anlaştı
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