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Yeni Zelanda'da 6,7 büyüklüğünde deprem

Giriş: 25.03.2025 07:00 Güncelleme: 25.03.2025 07:02
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Yeni Zelanda’da 6,7 büyüklüğünde deprem

Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nda 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Güney Adası olan 6,7 büyüklüğündeki depremin, yaklaşık 10 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu.

İlk belirlemelere göre, can veya mal kaybı olmayan depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Yeni Zelanda Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı ise denizde güçlü akıntılar olabileceğini belirterek, vatandaşlara plajlardan ve denizden uzak durmaları uyarısında bulundu.

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Yeni Zelanda’da 6,7 büyüklüğünde deprem Yeni Zelanda’da 6,7 büyüklüğünde deprem Yeni Zelanda’da 6,7 büyüklüğünde deprem
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