ABD’den Sada kentine 2 hava saldırısı!

İran destekli Husiler, ABD'nin Sada kentine 2 hava saldırısının düzenlendiğini duyurdu. Husilere ait El-Mesira televizyonunun haberi gerçekleşen 2 hava saldırısının Sehar bölgesine yapıldığı öğrenildi.

Husilerin Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi el-Meşat, yaptığı açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkını destekleme konusundaki tutumuz net ve sabittir. Sonuçları ne olursa olsun saldırılar durana ve abluka kaldırılana kadar da bu tutum değişmeyecektir." dedi.

Meşat, "gerekli olduğunda açıklayacakları seçenekleri olduğunu" iddia ederek ABD saldırılarının, Gazze'ye destek olma konusundaki tutumlarının doğruluğunu teyit ettiğini vurguladı.

79 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Husiler, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdığını aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacağını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformu hesabından 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini açıklamıştı.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi ise ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.

Husiler, ABD ile İngiltere'nin aralarında başkent Sana'nın da yer aldığı bazı kentlere düzenlediği hava saldırılarında 79 kişinin öldüğünü, 107 kişinin yaralandığını bildirmişti.