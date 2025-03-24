Parker keşif aracı Güneş’e rekor yakınlıkta veri topladı!

NASA'nın Parker keşif aracı Güneş'e rekor yakınlıkta uçtu (DHA)

2018 yılında NASA tarafından fırlatılan Parker Güneş keşif aracı, Güneş'e en çok yaklaşan ve taç küreye giren ilk insan yapımı araç olma özelliği taşıyor. Aşırı sıcaklık ve radyasyona dayanıklı özel bir ısı kalkanı ile korunan araç, Güneş'in manyetik alanları ve plazma akımlarıyla ilgili yeni bilgiler sunarak, Dünya'daki uydular, astronotlar ve enerji şebekeleri üzerinde etkili olan uzay havasının daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacak.