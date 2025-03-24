24 Mart 2025, Pazartesi
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Parker keşif aracı Güneş’e rekor yakınlıkta veri topladı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 24.03.2025 18:06
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Parker keşif aracı Güneş’e rekor yakınlıkta veri topladı!

NASA'nın Parker keşif aracı, Güneş’e ikinci kez 6,1 milyon km yaklaşarak 692 bin km/s hızla geçti. Tüm bilimsel cihazları aktif olan keşif aracı, Güneş’in dış atmosferi olan taç küreden önemli veriler topladı.

NASA'nın Parker Güneş keşif aracı, 22 Mart'ta gerçekleştirdiği 23'üncü yakın geçişinde Güneş'e bugüne kadarki en yakın ikinci geçişini tamamladı. Araç, Güneş'e 6,1 milyon kilometre yaklaşarak saatte 692 bin kilometre hıza ulaştı. Bu hız, Aralık 2024'te elde edilen rekor seviyeye eşit.

NASA'nın Parker keşif aracı Güneş'e rekor yakınlıkta uçtu (DHA)NASA'nın Parker keşif aracı Güneş'e rekor yakınlıkta uçtu (DHA)

Geçiş sırasında tüm bilimsel cihazları aktif olan Parker, Güneş'in dış atmosferi olan taç küreden kritik veriler topladı. Bilim insanları, bu verilerin Güneş rüzgarları ve taç küredeki dinamikler hakkında daha önce elde edilemeyen ölçümleri sağlayacağını belirtiyor.

NASA'nın Parker keşif aracı Güneş'e rekor yakınlıkta uçtu (DHA)NASA'nın Parker keşif aracı Güneş'e rekor yakınlıkta uçtu (DHA)

2018 yılında NASA tarafından fırlatılan Parker Güneş keşif aracı, Güneş'e en çok yaklaşan ve taç küreye giren ilk insan yapımı araç olma özelliği taşıyor. Aşırı sıcaklık ve radyasyona dayanıklı özel bir ısı kalkanı ile korunan araç, Güneş'in manyetik alanları ve plazma akımlarıyla ilgili yeni bilgiler sunarak, Dünya'daki uydular, astronotlar ve enerji şebekeleri üzerinde etkili olan uzay havasının daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacak.

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Parker keşif aracı Güneş’e rekor yakınlıkta veri topladı! Parker keşif aracı Güneş’e rekor yakınlıkta veri topladı! Parker keşif aracı Güneş’e rekor yakınlıkta veri topladı!
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