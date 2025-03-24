Giza Piramitleri’nin altında dev yer altı yapısı keşfedildi!

Mısır piramitlerinin altında piramitlerden 10 kat daha büyük bir yapı keşfedildi (DHA)

Araştırmanın sözcüsü Nicole Ciccolo, İtalya'da düzenlenen bir toplantıda verileri paylaşarak, çalışmanın arkeolojik keşiflerin sınırlarını yeniden tanımladığını ifade etti. Ancak bazı uzmanlar bu iddiaya temkinli yaklaşıyor.

Denver Üniversitesi'nden radar uzmanı Profesör Lawrence Conyers, mevcut teknolojinin yerin bu kadar derinlerine nüfuz etmesinin mümkün olmadığını ve yer altı şehri fikrinin fazla iddialı olduğunu belirtti. Keşfin doğrulanması için hedefli kazılar yapılması gerektiğini vurgulayan Conyers, elde edilen verilerin bağımsız analizlere açılması gerektiğini söyledi.