Giza Piramitleri’nin altında dev yer altı yapısı keşfedildi!
İtalyan araştırmacıların Kahire’deki Giza Piramitleri’nin altında piramitlerden 10 kat daha büyük olduğu öne sürülen geniş bir yer altı yapısı keşfettikleri açıklandı.
İtalyan araştırmacılar, Mısır'ın başkenti Kahire'deki Giza Piramitleri'nin altında, piramitlerden 10 kat daha büyük olduğu öne sürülen devasa bir yer altı yapısı keşfettiklerini duyurdu.
Pisa Üniversitesi'nden Corrado Malanga, Strathclyde Üniversitesi'nden Mısırbilimci Armando Mei ve radar uzmanı Filippo Biondi tarafından yürütülen çalışmada, piramitlerin 640 metre altında 8 dikey silindirik yapı ve bin 220 metre derinlikte henüz tanımlanamayan oluşumlar tespit edildi. Keşfin, okyanus tabanını haritalamak için kullanılan sonar radar benzeri bir teknolojiyle elde edilen yüksek çözünürlüklü görüntülere dayandığı belirtildi.
Araştırmanın sözcüsü Nicole Ciccolo, İtalya'da düzenlenen bir toplantıda verileri paylaşarak, çalışmanın arkeolojik keşiflerin sınırlarını yeniden tanımladığını ifade etti. Ancak bazı uzmanlar bu iddiaya temkinli yaklaşıyor.
Denver Üniversitesi'nden radar uzmanı Profesör Lawrence Conyers, mevcut teknolojinin yerin bu kadar derinlerine nüfuz etmesinin mümkün olmadığını ve yer altı şehri fikrinin fazla iddialı olduğunu belirtti. Keşfin doğrulanması için hedefli kazılar yapılması gerektiğini vurgulayan Conyers, elde edilen verilerin bağımsız analizlere açılması gerektiğini söyledi.
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