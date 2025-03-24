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Güney Afrika'daki hava gösterisinde trajik kaza!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.03.2025 18:41
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Güney Afrika’daki hava gösterisinde trajik kaza!

Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'un kuzeyinde West Coast Hava Gösterisi sırasında pilot James O'Connell'in kullandığı uçak, ani irtifa kaybı yaşayarak yere çakıldı. Kazada O'Connell hayatını kaybederken, olay izleyiciler tarafından anbean kaydedildi. Yetkililer soruşturma başlattı.

Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'un kuzeyindeki Saldanha kasabasında düzenlenen West Coast Hava Gösterisi, korkunç bir kazaya sahne oldu. Cumartesi günü gerçekleştirilen gösteri sırasında manevra yapan bir uçak aniden irtifa kaybederek yere çakıldı. Kazada pilot James O'Connell hayatını kaybetti.

GÜNEY AFRİKA'DA HAVA GÖSTERİSİNDE UÇAK DÜŞTÜ!

Gösteri organizatörleri sosyal medyada yaptıkları açıklamada, "West Coast Hava Gösterisi organizatörleri, Güney Afrika'nın son derece yetenekli ve saygı duyulan test pilotu James O'Connell'in trajik bir kazada hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle doğrulamaktadır" ifadelerine yer verdi. O'Connell'in, Güney Afrika tarihinde önemli bir yere sahip olan ve yıllardır hava gösterilerinde yer almayan Impala Mark 1 savaş uçağını sergilediği belirtildi.

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Tanıkların ifadelerine göre uçak, gösterinin büyük bölümünde kontrol altındaydı ancak son manevralardan birinde aniden irtifa kaybederek dik bir düşüşle yere çakıldı. Kaza anı izleyiciler tarafından kaydedildi.

Güney Afrika Sivil Havacılık Otoritesi (SACAA) ve Güney Afrika Hava Kuvvetleri'nin kaza birimi olayla ilgili soruşturma başlattı. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin teknik incelemelerin sürdüğünü duyurdu.

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Güney Afrika’daki hava gösterisinde trajik kaza! Güney Afrika’daki hava gösterisinde trajik kaza! Güney Afrika’daki hava gösterisinde trajik kaza!
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