Güney Afrika’daki hava gösterisinde trajik kaza!

Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'un kuzeyindeki Saldanha kasabasında düzenlenen West Coast Hava Gösterisi, korkunç bir kazaya sahne oldu. Cumartesi günü gerçekleştirilen gösteri sırasında manevra yapan bir uçak aniden irtifa kaybederek yere çakıldı. Kazada pilot James O'Connell hayatını kaybetti.

Gösteri organizatörleri sosyal medyada yaptıkları açıklamada, "West Coast Hava Gösterisi organizatörleri, Güney Afrika'nın son derece yetenekli ve saygı duyulan test pilotu James O'Connell'in trajik bir kazada hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle doğrulamaktadır" ifadelerine yer verdi. O'Connell'in, Güney Afrika tarihinde önemli bir yere sahip olan ve yıllardır hava gösterilerinde yer almayan Impala Mark 1 savaş uçağını sergilediği belirtildi.