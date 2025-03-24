24 Mart 2025, Pazartesi
Haberler Dünya Haberleri Nijerya'da 12 mahkum hapishaneden kaçtı

Nijerya'da 12 mahkum hapishaneden kaçtı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 24.03.2025 15:19 Güncelleme: 24.03.2025 15:21
ABONE OL
Nijerya’da 12 mahkum hapishaneden kaçtı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Kogi eyaletindeki bir hapishaneden 12 mahkumun firar ettiği bildirildi.

Kogi Enformasyon Komiseri Kingsley Fanwo, yaptığı yazılı açıklamada, eyaletin Kotonkarfe bölgesindeki hapishanede sabah saatlerinde bazı mahkumların firar ettiğini belirtti.

Kaçış sırasında bir mahkumun yakalandığını aktaran Fanwo, firar eden 12 mahkumun yakalanması için çalışmaların başlatıldığını kaydetti.

Olayı "talihsiz" olarak nitelendiren Fanwo, vatandaşlara, eyalet hükümetinin, olayın tekrarlanmasını önlemek için tedbirler aldığına dair güvence verdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Nijerya’da 12 mahkum hapishaneden kaçtı Nijerya’da 12 mahkum hapishaneden kaçtı Nijerya’da 12 mahkum hapishaneden kaçtı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör