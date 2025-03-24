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İran'da 5 büyüklüğünde deprem: Yerin 8 kilometre derinliğinde kaydedildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 24.03.2025 15:04 Güncelleme: 24.03.2025 15:05
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İran’da 5 büyüklüğünde deprem: Yerin 8 kilometre derinliğinde kaydedildi

İran’ın Kirman eyaletindeki Hocedek kentinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, depremin yerel saatle 15.47’de, yerin 8 kilometre derinliğinde kaydedildiğini duyurdu.

İran'ın Kirman eyaletine bağlı Hocedek kentinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kirman eyaletine bağlı Hocedek kenti olan 5 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 15.47'de kaydedildi.

Yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremde, can kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

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İran’da 5 büyüklüğünde deprem: Yerin 8 kilometre derinliğinde kaydedildi İran’da 5 büyüklüğünde deprem: Yerin 8 kilometre derinliğinde kaydedildi İran’da 5 büyüklüğünde deprem: Yerin 8 kilometre derinliğinde kaydedildi
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