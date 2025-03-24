NASA’dan heyecan veren yolculuk: Parker keşif aracı Güneş’e en yakın ikinci geçişini tamamladı

NASA'nın Parker keşif aracı, 22 Mart'ta Güneş'e gerçekleştirdiği 23'üncü yakın geçişinde Güneş'e bugüne kadarki en yakın ikinci geçişini tamamladı.

Geçiş sırasında Parker, Güneş'e 6,1 milyon km yaklaşarak 692 bin kilometre/saat (430 bin mil/saat) hıza ulaştı. Bu, keşif aracının Aralık 2024'teki geçişinde ulaştığı rekor hızla aynı.

DAHA ÖNCE ELDE EDİLEMEYEN ÖLÇÜMLER YAPILACAK

Tüm bilimsel cihazları aktif olan keşif aracı, Güneş'in dış atmosferi olan taç küreden önemli veriler topladı. Parker keşif aracının bu geçişi, Güneş rüzgarı ve taç küredeki faaliyetlere dair daha önce elde edilemeyen ölçümler yapılmasına olanak tanıyor.