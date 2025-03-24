NASA'dan heyecan veren yolculuk: Parker keşif aracı Güneş'e en yakın ikinci geçişini tamamladı
NASA'nın Parker keşif aracı, Güneş'e ikinci kez 6,1 milyon km yaklaşarak 692 bin km/s hızla veri topladı.
NASA'nın Parker keşif aracı, 22 Mart'ta Güneş'e gerçekleştirdiği 23'üncü yakın geçişinde Güneş'e bugüne kadarki en yakın ikinci geçişini tamamladı.
Geçiş sırasında Parker, Güneş'e 6,1 milyon km yaklaşarak 692 bin kilometre/saat (430 bin mil/saat) hıza ulaştı. Bu, keşif aracının Aralık 2024'teki geçişinde ulaştığı rekor hızla aynı.
DAHA ÖNCE ELDE EDİLEMEYEN ÖLÇÜMLER YAPILACAK
Tüm bilimsel cihazları aktif olan keşif aracı, Güneş'in dış atmosferi olan taç küreden önemli veriler topladı. Parker keşif aracının bu geçişi, Güneş rüzgarı ve taç küredeki faaliyetlere dair daha önce elde edilemeyen ölçümler yapılmasına olanak tanıyor.
GÜNEŞE EN ÇOK YAKLAŞAN İLK İNSAN YAPIMI ARAÇ: PARKER
NASA tarafından 2018'de fırlatılan Parker Güneş keşif aracı, Güneş'e en çok yaklaşan ve taç küreye giren ilk insan yapımı araç olma özelliği taşıyor.
Keşif aracı, aşırı sıcak ve radyasyona karşı özel bir ısı kalkanıyla korunuyor. Bu görevler, Dünya'daki uydular, astronotlar ve enerji şebekeleri üzerinde etkili olan uzay havasının daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Milli ara ne zaman bitecek? Maçlar 1 hafta ertelendi mi? Süper Lig başlangıç tarihi...
- A101 27 Mart indirim kataloğu: Olta seti 499 TL, Balıkçı pensesi 129 TL, Katlanabilir kamp sandalyesi 289 TL...
- Kadir Gecesi’nde mutlaka yapılması tavsiye edilen ibadetler
- Mevduat faiz oranları güncel liste | 1 milyon TL'nin 1 aylık getiri ne kadar?
- Tarım Kredi bayrama özel indirim kataloğu yayınlandı! 24 Mart'ta çikolata, şeker, kolonya sürpriz fiyatlarla satışta
- Ramazan Bayramı tatili uzatıldı mı, kaç gün olacak? Ramazan tatili 9 güne çıkacak mı?
- MEB ortak sınav tarihleri hangi gün, saat kaçta yapılacak? 2. Dönem 1. ortak sınavları kaç soru, kaç dakika?
- 2025 HAC FİYATLARI VE TARİHLERİ | Hacca hangi tarihte gidilip, dönülecek?
- Kadir Gecesi hangi gün, ne zaman idrak edilecek? Kadir Gecesi önemi ve faziletleri neler?
- İBB geçici başkan vekili seçimi ne zaman belli olacak? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili kim olacak?
- Altında güncel fiyat listesi 24 Mart | Euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte alış ve satışlarda son durum
- 24 Mart hava durumu raporu: Alerjisi astımı olanlar dikkat! Mali'den çöl tozu geliyor! Yeni haftada sıcaklıklar artıyor