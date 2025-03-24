Çin’den çok uluslu şirketlere yatırım çağrısı

Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, tanınmış çok uluslu şirketlerin yöneticileriyle bir araya geldi. Görüşmede, dünya ve Çin'in ekonomik durumu ile Çin-ABD ekonomik ve ticari iş birliği, Çin'deki yatırımların artırılması gibi konular üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

He, Çin ekonomisinin büyük potansiyel ve canlılığa sahip olduğuna dikkat çekerek, "Çok uluslu şirketleri Çin'deki yatırımlarını artırmaya ve kalkınma fırsatlarını paylaşmaya davet ediyoruz." dedi.

Şirket yöneticileri de görüşmede Çin pazarına büyük önem verdiklerini, Çin'in ekonomik kalkınma beklentilerine iyimser yaklaştıklarını ve Çin'le uzun vadeli iş birliği sürdürmeye istekli olduklarını ifade etti.