İsrail’den Hamas’ın siyasi büro üyesi İsmail Berhum’a suikast! Tedavi gördüğü hastaneye yoğun bombardıman

Hamas siyasi büro üyesi İsmail Berhum (Arşiv)

GAZZE'NİN GÜNEYİNDEKİ EN BÜYÜK HASTANEYDİ



Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail işgal güçlerinin Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda iki kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.



İsrail işgal güçleri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'nin cerrahi bölümünü hedef almıştı.



Nasır Hastanesi, Gazze'nin güneyindeki en büyük hastane olarak kabul ediliyor ve çok sayıda hasta ile yaralıyı barındırıyor.