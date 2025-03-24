İsrail'den Hamas'ın siyasi büro üyesi İsmail Berhum'a suikast! Tedavi gördüğü hastaneye yoğun bombardıman
Birçok Filistinlinin tedavi gördüğü Gazze Şeridi'nin güneyinde en büyük hastane olarak kabul edilen Nasır Hastanesi'ne İsrail işgal güçlerince hava saldırısı düzenlendi. Hamas, gerçekleşen saldırı sonucu Nasır Hastanesi'nde tedavi gören siyasi büro üyesi İsmail Berhum'un şehit edildiğini açıkladı.
Hamas'tan yapılan açıklamada, "Gazze Şeridi'nde hareketin siyasi büro üyesi olan İsmail Berhum'u şehit vermenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisi, Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nde tedavi görmekteyken gerçekleştirilen korkakça bir suikast sonucu hayatını kaybetti." ifadelerine yer verildi.
Hamas, hastanenin bombalanmasını, Filistin halkına karşı işlenen "siyonist savaş suçlarında" tehlikeli bir tırmanış ve uluslararası kanun ve normların açık bir ihlali olarak nitelendirdi.
GAZZE'NİN GÜNEYİNDEKİ EN BÜYÜK HASTANEYDİ
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail işgal güçlerinin Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda iki kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.
İsrail işgal güçleri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'nin cerrahi bölümünü hedef almıştı.
Nasır Hastanesi, Gazze'nin güneyindeki en büyük hastane olarak kabul ediliyor ve çok sayıda hasta ile yaralıyı barındırıyor.
İSRAİL'İN BARBARLIĞI SONUCU 34 HASTANE HİZMET DIŞI
İsrail güçleri 7 Ekim 2023'te Gazze'ye saldırılarını başlatmasından bu yana çok sayıda sağlık kuruluşunu hedef aldı.
İsrail saldırılarında Gazze'de 34 hastane hizmet dışı kaldı.
ATEŞKESİ BOZAN İŞGAL GÜÇLERİNDEN ŞİDDETLİ SALDIRI: CAN KAYBI 50 BİNİ AŞTI
İsrail işgal güçleri, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.
İsrail güçlerinin saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 670'ten fazla Filistinli hayatını kaybetti, 1200'ü aşkın kişi yaralandı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren filistinlilerin sayısı 50 bin 21'e, yaralıların sayısı ise 113 bin 274'e yükseldi.
NETANYAHU'DAN DİKKAT ÇEKEN ZAMANLAMA
Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.
Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.
İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.
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