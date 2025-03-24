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İsrail'de gündem Türkiye! Netanyahu'dan üst düzey toplantı! İsrailli Bakan Gideon Saar'dan Ankara açıklaması

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 24.03.2025 09:57 Güncelleme: 24.03.2025 14:49
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İsrail’de gündem Türkiye! Netanyahu’dan üst düzey toplantı! İsrailli Bakan Gideon Saar’dan Ankara açıklaması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, yetkililerle Suriye konulu güvenlik toplantısı gerçekleştireceği ve 'Türkiye'nin artan etkisini görüşeceği' bildirilmişti. Toplantının ardından İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'dan Türkiye'ye ilişkin çarpıcı bir açıklama geldi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Netanyahu'nun Suriye'de Baas rejiminin 8 Aralık 2024'te devrilmesiyle ülkede "Türkiye'nin artan etkisine" ilişkin güvenlik yetkilileriyle toplantı gerçekleştireceği kaydedilmişti.

Yedioth Ahronoth ekran görüntüsü Yedioth Ahronoth ekran görüntüsü

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde de Başbakan Netanyahu'nun "Suriye'deki yeni yönetim ile Türkiye arasındaki yakınlaşmayı endişeyle takip ettiği" aktarıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Ahmed el-Şara (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Ahmed el-Şara (AA)

Haberde, Netanyahu'nun dün akşamki Suriye konulu güvenlik toplantısında "Türkiye'nin Suriye'de artan hakimiyetini" ele aldığı belirtildi.

"TÜRK ASKERİNİN VARLIĞI İSRAİL'İ CİDDİ ŞEKİLDE ENDİŞELENDİRECEK"

Öte yandan Walla haber sitesinde, Suriye yönetiminin ekonomik, askeri ve siyasi yardım alma karşılığında Humus iline bağlı Tedmur (Palmira) ilçesindeki bir askeri üssü Türk ordusuna devretmek için Ankara ile ileri düzeyde görüşmeler yaptığı öne sürüldü.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suriye Devlet Başkanı Ahmed el -Şara (AA)Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suriye Devlet Başkanı Ahmed el -Şara (AA)

Haberde, Humus'un doğusunda görülebilecek bir "Türk askeri varlığının" İsrail'i ciddi ölçüde endişelendirdiği kaydedildi.

Daha önce yapılan güvenlik toplantılarında "Suriye'de Türkiye ile İsrail'in karşılaşmasının kaçınılmaz olduğu" değerlendirmesinin yapıldığı bildirildi.

Suriye ve Türkiye kardeşliği temalı resim çizen Suriyeli çocuk (AFP)Suriye ve Türkiye kardeşliği temalı resim çizen Suriyeli çocuk (AFP)

İSRAİL'DEN SURİYE'Yİ İŞGAL

Suriye'de 27 Kasım 2024'te şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık 2024'te 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı, İsrail işgal güçlerinin Suriye'ye saldırıları arttı.

İsrail işgal güçleri Suriye'deki Golan Tepeleri'nde (WP)İsrail işgal güçleri Suriye'deki Golan Tepeleri'nde (WP)

Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye devam eden İsrail güçleri, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki işgalini de genişletti.

GİDEON SAAR'DAN AÇIKLAMA

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İsrail'i ziyaret eden Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Komiseri Kaja Kallas ile Batı Kudüs'te düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

AB'nin İsrail'in birinci ticari ortağı olduğunu belirten Saar, "ortak değerler, çıkarlar ve bir kısmı acı ortak tarihi paylaştıklarını zaman zaman da görüş ayrılıkları yaşadıklarını" söyledi.

Saar, İsrail'i ziyaret eden Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Komiseri Kaja Kallas (solda) ile Batı Kudüs'te düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu. (AA)Saar, İsrail'i ziyaret eden Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Komiseri Kaja Kallas (solda) ile Batı Kudüs'te düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu. (AA)

"VERDİĞİMİZ SAVAŞ BATI MEDENİYETİ İÇİN"

Saar, İsrail'in AB için stratejik bir kazanım olduğunu savunarak bölgede "İran, Husiler, Hamas ve Hizbullah'a karşı verdikleri savaşın Batı medeniyeti için olduğunu" ileri sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Gazze'de ateşkes teklifini İsrail'in kabul ettiğini ancak Hamas'ın reddettiğini belirten Saar, "Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılması, Gazze'nin silahsızlandırılması, Hamas ve İslami Cihad'ın silahlı unsurlarının buradan çıkmasıyla savaşın yarın bitebileceğini" iddia etti.

SAAR'DAN YALAN ÜSTÜNE YALAN

İsrail'in Gazze'ye insani yardımların girişini engellemesine değinen Saar, Hamas'ın insani yardımlardan güç elde ettiğini bu nedenle ülkesinin uluslararası hukuka uygun davrandığını iddia etti.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İsrail'in Gazze'de yardımların dağıtılması için eski düzende devam etmeyeceğini, geçmişten farklı bir sistem kuracaklarını belirtti ancak detay vermedi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Türkiye ile Suriye'de veya başka bir yerde karşı karşıya gelmek istemediklerini söyledi. (AA)İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Türkiye ile Suriye'de veya başka bir yerde karşı karşıya gelmek istemediklerini söyledi. (AA)

"TÜRKİYE İLE SURİYE'DE KARŞI KARŞIYA GELMEK İSTEMİYORUZ"

Türkiye'nin Suriye'deki etkisine ilişkin soruyu yanıtlayan Saar, "Türkiye ile Suriye'de veya başka bir yerde karşı karşıya gelmek istemiyoruz." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze'yi tamamen işgal edip askeri kontrol sağlamasını ABD ile görüşüp görüşmedikleri üzerine bir soruyu yanıtlayan Saar, bu konunun henüz hükümet tarafından kararlaştırılmadığını söyledi.

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İsrail’de gündem Türkiye! Netanyahu’dan üst düzey toplantı! İsrailli Bakan Gideon Saar’dan Ankara açıklaması İsrail’de gündem Türkiye! Netanyahu’dan üst düzey toplantı! İsrailli Bakan Gideon Saar’dan Ankara açıklaması İsrail’de gündem Türkiye! Netanyahu’dan üst düzey toplantı! İsrailli Bakan Gideon Saar’dan Ankara açıklaması
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