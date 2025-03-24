Japonya’da orman yangını faciaya dönüştü! 2 eyalet kül oldu!
Japonya, bir kez daha orman yangınlarla mücadele ediyor. Ülkenin batısında yer alan Okayama ve Ehime eyaletlerinde dün akşam saatlerinde başlayan yangınlar, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yaklaşık 355 hektarlık alan küle dönerken 893 kişiye tahliye uyarısı yapıldı.
Okayama ve Ehime eyaletlerinde başlayan orman yangınları hızla yayıldı. 355 hektarlık alan küle döndüğü, 893 kişiye ise tahliye uyarısı yapıldığı bölgede, yangın söndürme çalışmalarına Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) de katıldığı bildirildi.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINMAYA ÇALIŞILIYOR
Yetkililer, Okayama eyaletinde en az 250 hektarlık ormanlık alanın yandığını ve 6 yapının zarar gördüğünü açıkladı. Ehime eyaletinde ise en az 105 hektarlık alan kül olurken, yangının etkisini sürdürdüğü bildirildi.
Yangınların büyümesi nedeniyle bölgedeki bazı yerel tren seferleri iptal edilirken, bazı otoyollar trafiğe kapatıldı. Eyalet yönetimleri, yangınlarla mücadele için Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nden (SDF) destek talep etti. SDF personeli, söndürme çalışmalarına katılmak üzere bölgeye sevk edildi.
2 BİN 900 HEKTARLIK ALAN KÜL OLMUŞTU!
Japonya'nın Iwate eyaletinde 26 Şubat'ta çıkan büyük orman yangını da ülkeyi yasa boğmuştu. 2 bin 900 hektarlık alanın kül olduğu yangında 1 kişi hayatını kaybetmiş, 171 yapı zarar görmüş ve 4 bin 500 kişi tahliye edilmişti. Alevler ancak 12 gün sonra kontrol altına alınabilmişti.
Yetkililer, Okayama ve Ehime'deki yangınların kontrol altına alınması için çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü belirtti.
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