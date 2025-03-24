Japonya’da orman yangını faciaya dönüştü! 2 eyalet kül oldu!

Okayama ve Ehime eyaletlerinde başlayan orman yangınları hızla yayıldı. 355 hektarlık alan küle döndüğü, 893 kişiye ise tahliye uyarısı yapıldığı bölgede, yangın söndürme çalışmalarına Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) de katıldığı bildirildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINMAYA ÇALIŞILIYOR

Yetkililer, Okayama eyaletinde en az 250 hektarlık ormanlık alanın yandığını ve 6 yapının zarar gördüğünü açıkladı. Ehime eyaletinde ise en az 105 hektarlık alan kül olurken, yangının etkisini sürdürdüğü bildirildi.

Yangınların büyümesi nedeniyle bölgedeki bazı yerel tren seferleri iptal edilirken, bazı otoyollar trafiğe kapatıldı. Eyalet yönetimleri, yangınlarla mücadele için Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nden (SDF) destek talep etti. SDF personeli, söndürme çalışmalarına katılmak üzere bölgeye sevk edildi.