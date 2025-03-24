Avrupa için tehlike çanları! "Trump krizi" diye duyurdular: Kıtanın savunması darda ilk hamle Almanya'dan

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile daha yakın ilişkiler kurmak, NATO müttefiklerini tehdit etmek ve Ukrayna ile iş birliğini durdurmak gibi adımlar atarak ABD dış politikasının altını üstüne getirirken, Washington'ın geleneksel ortakları ve en iyi müşterileri Amerikan silah sistemlerine olan bağımlılıklarını yeniden gözden geçiriyor.

ABD'nin bu ay Ukrayna ile istihbarat paylaşımını durdurması ve Trump'ın Kanada ve Grönland'ı ilhak etme tehditleri , ABD'ye güvenmenin risklerini ortaya koydu ve Washington'ın baskı taktiği olarak jetleri yere indirebileceği veya fırlatma rampalarını uzaktan kapatabileceği konusunda endişeleri artırdı.

Wasgington Post'un "Trump Krizi, Müttefikleri ABD Silahlarına Bağımlılığı Gözden Geçirmeye Zorluyor" başlıklı haberine göre Avrupa'daki hükümetler, savunma sistemlerindeki kırılganlıkları analiz ediyor ve Amerikan silahlarına olan bağımlılıklarını azaltmak istiyor. Ancak kendi üretimlerini artırmak zaman alacak.