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İsrail'de gündem Türkiye! Netanyahu'dan üst düzey toplantı! Ankara'nın artan etkisini konuşacaklar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 24.03.2025 09:57 Güncelleme: 24.03.2025 10:16
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İsrail’de gündem Türkiye! Netanyahu’dan üst düzey toplantı! Ankara’nın artan etkisini konuşacaklar

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, yetkililerle Suriye konulu güvenlik toplantısı gerçekleştireceği ve 'Türkiye'nin artan etkisini görüşeceği' bildirildi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Netanyahu'nun Suriye'de Baas rejiminin 8 Aralık 2024'te devrilmesiyle ülkede "Türkiye'nin artan etkisine" ilişkin güvenlik yetkilileriyle toplantı gerçekleştireceği kaydedildi.

Yedioth Ahronoth ekran görüntüsü Yedioth Ahronoth ekran görüntüsü

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde de Başbakan Netanyahu'nun "Suriye'deki yeni yönetim ile Türkiye arasındaki yakınlaşmayı endişeyle takip ettiği" aktarıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Ahmed el-Şara (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Ahmed el-Şara (AA)

Haberde, Netanyahu'nun bu akşamki Suriye konulu güvenlik toplantısında "Türkiye'nin Suriye'de artan hakimiyetini" ele alacağı belirtildi.

"TÜRK ASKERİNİN VARLIĞI İSRAİL'İ CİDDİ ŞEKİLDE ENDİŞELENDİRECEK"

Öte yandan Walla haber sitesinde, Suriye yönetiminin ekonomik, askeri ve siyasi yardım alma karşılığında Humus iline bağlı Tedmur (Palmira) ilçesindeki bir askeri üssü Türk ordusuna devretmek için Ankara ile ileri düzeyde görüşmeler yaptığı öne sürüldü.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suriye Devlet Başkanı Ahmed el -Şara (AA)Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suriye Devlet Başkanı Ahmed el -Şara (AA)

Haberde, Humus'un doğusunda görülebilecek bir "Türk askeri varlığının" İsrail'i ciddi ölçüde endişelendirdiği kaydedildi.

Daha önce yapılan güvenlik toplantılarında "Suriye'de Türkiye ile İsrail'in karşılaşmasının kaçınılmaz olduğu" değerlendirmesinin yapıldığı bildirildi.

Suriye ve Türkiye kardeşliği temalı resim çizen Suriyeli çocuk (AFP)Suriye ve Türkiye kardeşliği temalı resim çizen Suriyeli çocuk (AFP)

İSRAİL'DEN SURİYE'Yİ İŞGAL

Suriye'de 27 Kasım 2024'te şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık 2024'te 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı, İsrail işgal güçlerinin Suriye'ye saldırıları arttı.

İsrail işgal güçleri Suriye'deki Golan Tepeleri'nde (WP)İsrail işgal güçleri Suriye'deki Golan Tepeleri'nde (WP)

Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye devam eden İsrail güçleri, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki işgalini de genişletti.

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İsrail’de gündem Türkiye! Netanyahu’dan üst düzey toplantı! Ankara’nın artan etkisini konuşacaklar İsrail’de gündem Türkiye! Netanyahu’dan üst düzey toplantı! Ankara’nın artan etkisini konuşacaklar İsrail’de gündem Türkiye! Netanyahu’dan üst düzey toplantı! Ankara’nın artan etkisini konuşacaklar
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