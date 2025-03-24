İsrail’de gündem Türkiye! Netanyahu’dan üst düzey toplantı! Ankara’nın artan etkisini konuşacaklar

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suriye Devlet Başkanı Ahmed el -Şara (AA)



Haberde, Humus'un doğusunda görülebilecek bir "Türk askeri varlığının" İsrail'i ciddi ölçüde endişelendirdiği kaydedildi.



Daha önce yapılan güvenlik toplantılarında "Suriye'de Türkiye ile İsrail'in karşılaşmasının kaçınılmaz olduğu" değerlendirmesinin yapıldığı bildirildi.