ABD ve Rus heyetleri Suudi Arabistan’da: Ukrayna için çözüm çıkacak mı?

Suudi Arabistan medyasından "Al Arabiya" başta olmak üzere çeşitli kaynaklar, Rusya ve ABD heyetlerinin Riyad'da müzakerelere başladığını bildirdi.



Rus haber ajansı TASS, Rus ve ABD heyetlerinin bugün Riyad'da Ukrayna savaşının çözümüne ilişkin görüşmelere başladığını duyurdu.

HEYETTE KİMLER VAR?



Görüşmelerde Rus heyetine, Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Grigoriy Karasin ile Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktör Danışmanı Sergey Beseda liderlik ediyor.



Öte yandan, ABD heyetinin, ABD Dışişleri Bakanlığı Politika Planlama Direktörü Michael Anton'un başkanlığında olacağı ve ek olarak ABD'nin Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg'un yardımcıları ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'un da heyette yer almasının beklendiği ifade edildi.

"RUSYA VE ABD KRİZİN ÇÖZÜMÜNE DOĞRU İLERLEMEK İSTİYOR"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile ABD'nin, Ukrayna krizinin çözümüne doğru ilerlemek istediğini belirterek, "Bu konuda ortak anlayış var. Ancak meseleyle ilgili teknik konularda yapılması gereken çok iş var." dedi.



Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin güncel konulara dair sorularını cevapladı.



Rusya ve ABD arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da müzakerelerin başladığına dikkati çeken Peskov, müzakerelerin gündeminde Karadeniz'de gemilerin güvenliğine yönelik inisiyatifin yer aldığını kaydetti.



Peskov, "Rusya ile ABD, Ukrayna krizinin çözümüne doğru ilerlemek istiyor. Bu konuda ortak anlayış var. Ancak meseleyle ilgili teknik konularda yapılması gereken çok iş var." diye konuştu.



Rus ordusunun, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın enerji unsurlarına saldırı düzenlememe emrini yerine getirdiğini kaydeden Peskov, "Durumu dikkatle takip ediyoruz. Amerikan meslektaşlarımızın da bunu takip etme ve analiz etme şansı var." ifadelerini kullandı.