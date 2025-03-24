Trump portresini beğenmedi! Kaldırılmasını istedi: Biçimsiz resmedilmiş

ABD eski Başkanı Donald Trump, Colorado eyaleti Meclis Binası'nda bulunan portresinin "kasten biçimsiz resmedildiğini" öne sürerek kaldırılmasını talep etti.

Trump, Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, "Kimse kendisinin kötü bir fotoğrafını ya da resmini sevmez." ifadesini kullanarak, diğer başkanların portreleri arasında kendisininkinin kötü niyetle yapıldığını savundu. Özellikle portreyi çizen sanatçının eski ABD Başkanı Barack Obama'nın resmini başarıyla tamamladığını ancak kendi portresinin "gerçekten en kötüsü" olduğunu belirtti. Trump, "Sanatçı yaşlandıkça yeteneğini kaybetmiş olmalı." sözleriyle eleştirisini sürdürdü.

Kendi portresi yerine boş bir duvarı tercih edeceğini söyleyen Trump, Colorado'da birçok kişinin bu durumdan rahatsız olduğunu ve yetkililere şikayette bulunduğunu kaydetti.

Öte yandan Trump, Colorado Valisi Jared Polis'i de eleştirerek, Venezuela merkezli "Tren de Aragua" çetesiyle bağlantılı göçmenlerin sınır dışı edilmesi konusunda zayıf kaldığını iddia etti. Trump, Vali Polis'ten tartışmalı portresinin kaldırılması için adım atmasını istedi.