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Gazze'de can kaybı artıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 24.03.2025 16:28
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Gazze’de can kaybı artıyor

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 50 bin 82'ye yükseldiği duyuruldu.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 50 bin 82'ye, yaralı sayısının 113 bin 408'e yükseldiği ifade edildi.

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Gazze’de can kaybı artıyor Gazze’de can kaybı artıyor Gazze’de can kaybı artıyor
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