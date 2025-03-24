Japonya Ortak Harekat Komutanlığı’nı kurdu

Savunma Bakanlığı, Ortak Harekat Komutanlığı'nın kurulmasının, SDF birliklerinin gerektiğinde hızla konuşlandırılmasını kolaylaştıracağını ve ABD ordusuyla iş birliğini güçlendireceğini ön gördüklerini belirtti. Bu adımın, operasyonel denetimi merkezileştirerek SDF'nin örgütsel gücünü güçlendirmesi beklendiği bildirildi.

ORTAK HAREKAT KOMUTANLIĞI NEDİR?

SDF'nin yeni komutanlığı Tokyo'nun İçigaya bölgesindeki Savunma Bakanlığı'nda faaliyete geçti. Yaklaşık 240 çalışanı bulunan kurumun, 'karmaşıklaşan küresel duruma' yanıt verebilmek amacıyla önümüzdeki mali yılın sonuna kadar 280'e çıkması beklendiği açıklandı.

Ortak Harekat Komutanlığı'nın ülke genelinde 220 bini aşkın personeli bulunan Kara, Deniz ve Hava Öz Savunma Kuvvetleri ile birlikte çalışacağı ve yeni düzenlemenin üç kolun faaliyetlerini daha iyi koordine etmelerine yardımcı olmasını umdukları ifade edildi.