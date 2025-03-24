Ürdün Kraliyet Havayolları'ndan Halep'e deneme uçuşu
Ürdün Kraliyet Hava Yolları, 14 yıl aradan sonra Halep Uluslararası Havalimanı'na deneme uçuşu gerçekleştirdi.
Ürdün Kraliyet Hava Yolları, Suriye'nin Halep kentine uçuşları yeniden başlatmaya hazırlık amacıyla Halep Uluslararası Havalimanı'na bir deneme uçuşu gerçekleştirdi.
Ürdün medyasında yer alan haberlere göre deneme uçuşu, Halep Uluslararası Havalimanı'nın geçen hafta eski haline getirilerek yeniden hizmete açılmasının ardından dün yapıldı.
Hava yolu şirketinin CEO'su Samir Mecali, hazırlıkların tamamlanması halinde Halep'e resmi uçuşların önümüzdeki ay başlayacağını ifade etti.