BAE’den işgal altındaki Doğu Kudüs’e mali destek

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Doğu Kudüs'te bulunan "Makassed Hastanesi" için 64,5 milyon dolar tutarında mali destek tahsis edilmesi talimatını verdi.



Söz konusu mali yardımın hastanenin operasyonel faaliyetlerini desteklemek, sağlık personelini güçlendirmek ve hastane tesislerini modernize etmek amacıyla tahsis edildiği belirtildi.



Uluslararası İnsani İşler Konseyi Başkanı Ziyab bin Muhammed bin Zayid, bu desteğin özellikle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) başta olmak üzere ilgili uluslararası kuruluşlarla koordineli şekilde sağlandığını söyledi.

TEMEL İLAÇ VE TIBBİ MALZEME İHTİYACINA KATKI SAĞLAYACAK

BAE Uluslararası Yardım Ajansı Başkanı Tarık Ahmed el-Amiri de "Bu hastane, kalp ameliyatları, çocuk ve ortopedi klinikleri, tıbbi araştırmalar ve kapsamlı sağlık hizmetleri sunma konusunda uzmanlaşmış önemli bir sağlık kuruluşudur." ifadelerini kullandı.