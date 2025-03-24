24 Mart 2025, Pazartesi
Haberler Dünya Haberleri BAE'den işgal altındaki Doğu Kudüs'e mali destek

BAE'den işgal altındaki Doğu Kudüs'e mali destek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 24.03.2025 13:20 Güncelleme: 24.03.2025 13:22
ABONE OL
BAE’den işgal altındaki Doğu Kudüs’e mali destek

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan 'Makassed Hastanesi' için 64,5 milyon dolar tutarında mali destek tahsis ettiğini duyurdu.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Doğu Kudüs'te bulunan "Makassed Hastanesi" için 64,5 milyon dolar tutarında mali destek tahsis edilmesi talimatını verdi.

Söz konusu mali yardımın hastanenin operasyonel faaliyetlerini desteklemek, sağlık personelini güçlendirmek ve hastane tesislerini modernize etmek amacıyla tahsis edildiği belirtildi.

Uluslararası İnsani İşler Konseyi Başkanı Ziyab bin Muhammed bin Zayid, bu desteğin özellikle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) başta olmak üzere ilgili uluslararası kuruluşlarla koordineli şekilde sağlandığını söyledi.

TEMEL İLAÇ VE TIBBİ MALZEME İHTİYACINA KATKI SAĞLAYACAK

BAE Uluslararası Yardım Ajansı Başkanı Tarık Ahmed el-Amiri de "Bu hastane, kalp ameliyatları, çocuk ve ortopedi klinikleri, tıbbi araştırmalar ve kapsamlı sağlık hizmetleri sunma konusunda uzmanlaşmış önemli bir sağlık kuruluşudur." ifadelerini kullandı.

Makassed Hastanesi Doğu Kudüs (Arşiv)Makassed Hastanesi Doğu Kudüs (Arşiv)

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, BAE'nin sağladığı desteğin hastanenin temel ilaç ve tıbbi malzeme ihtiyacının karşılanmasına olanak tanıyacağını belirtti.

EĞİTİME DE KATKI SUNACAK

Ghebreyesus, "Aynı zamanda tıbbi görüntüleme yeteneklerinin genişletilmesine, doğum ve jinekoloji bölümünün iyileştirilmesine ve 11 tıbbi uzmanlık alanında 100'den fazla kişinin eğitilmesine yardımcı olacak" dedi.

Doğu Kudüs'te 1968 yılında 20 yatak kapasitesiyle açılan Makassed Hastanesi'nde, şu anda 250 yatak kapasitesi bulunuyor ve 950'ye yakın tıbbi, idari personel görev yapıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
BAE’den işgal altındaki Doğu Kudüs’e mali destek BAE’den işgal altındaki Doğu Kudüs’e mali destek BAE’den işgal altındaki Doğu Kudüs’e mali destek
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör