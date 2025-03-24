BAE'den işgal altındaki Doğu Kudüs'e mali destek
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan 'Makassed Hastanesi' için 64,5 milyon dolar tutarında mali destek tahsis ettiğini duyurdu.
BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Doğu Kudüs'te bulunan "Makassed Hastanesi" için 64,5 milyon dolar tutarında mali destek tahsis edilmesi talimatını verdi.
Söz konusu mali yardımın hastanenin operasyonel faaliyetlerini desteklemek, sağlık personelini güçlendirmek ve hastane tesislerini modernize etmek amacıyla tahsis edildiği belirtildi.
Uluslararası İnsani İşler Konseyi Başkanı Ziyab bin Muhammed bin Zayid, bu desteğin özellikle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) başta olmak üzere ilgili uluslararası kuruluşlarla koordineli şekilde sağlandığını söyledi.
TEMEL İLAÇ VE TIBBİ MALZEME İHTİYACINA KATKI SAĞLAYACAK
BAE Uluslararası Yardım Ajansı Başkanı Tarık Ahmed el-Amiri de "Bu hastane, kalp ameliyatları, çocuk ve ortopedi klinikleri, tıbbi araştırmalar ve kapsamlı sağlık hizmetleri sunma konusunda uzmanlaşmış önemli bir sağlık kuruluşudur." ifadelerini kullandı.
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, BAE'nin sağladığı desteğin hastanenin temel ilaç ve tıbbi malzeme ihtiyacının karşılanmasına olanak tanıyacağını belirtti.
EĞİTİME DE KATKI SUNACAK
Ghebreyesus, "Aynı zamanda tıbbi görüntüleme yeteneklerinin genişletilmesine, doğum ve jinekoloji bölümünün iyileştirilmesine ve 11 tıbbi uzmanlık alanında 100'den fazla kişinin eğitilmesine yardımcı olacak" dedi.
Doğu Kudüs'te 1968 yılında 20 yatak kapasitesiyle açılan Makassed Hastanesi'nde, şu anda 250 yatak kapasitesi bulunuyor ve 950'ye yakın tıbbi, idari personel görev yapıyor.
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