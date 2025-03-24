Japonya’da orman yangını: 3 bine yakın kişi için tahliye emri verildi

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Kyodo News'in haberine göre, yetkililer, Okayama ve Ehime bölgelerinde dün başlayan orman yangınlarının devam ettiğini açıkladı.Okayama'da toplam 250 hektarlık alanı kül eden yangının Ehime bölgesinde ise 119 hektarlık alanı sardığını kaydeden yetkililer, yaklaşık 2 bin 800 bölge sakini için tahliye emri verildiğini duyurdu.Yetkililer, yangını söndürme çalışmalarının sürdüğünü ve askeri helikopterlerin orman yangınına havadan müdahale ettiğini bildirdi.Yangınlar nedeniyle herhangi bir yaralanma bildirilmediği, Okayama'da birkaç evin yandığı aktarıldı.