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Ukrayna: Rusya'nın Kiev'e hava saldırısında 3 kişi öldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 23.03.2025 11:12 Güncelleme: 23.03.2025 11:14
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Ukrayna: Rusya’nın Kiev’e hava saldırısında 3 kişi öldü

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e Rusya ordusu tarafından yapılan hava saldırısında 3 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi'ne (DSNS) ait Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın bu gece Kiev'e hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Saldırının başkentin farklı bölgelerine yapıldığı kaydedilen açıklamada, saldırılarda 1'i çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, arama kurtarma çalışmaları sonucu 27 kişinin kurtarıldığı aktarıldı.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusların gece boyunca insansız hava araçlarıyla (İHA) Kiev'e saldırı düzenlediğini ifade etti.

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Ukrayna: Rusya’nın Kiev’e hava saldırısında 3 kişi öldü Ukrayna: Rusya’nın Kiev’e hava saldırısında 3 kişi öldü Ukrayna: Rusya’nın Kiev’e hava saldırısında 3 kişi öldü
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