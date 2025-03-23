Kanada’dan kararlı duruş: ABD ile ticaret savaşının kazananı biz olacağız

Joly, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife uygulamalarına ilişkin BBC'ye değerlendirmede bulundu.



ABD ile "ticaret savaşını" kazanacaklarına inandıklarını belirten Joly, "ABD'nin en büyük müşterisiyiz. Çin, Japonya, İngiltere ve Fransa'nın toplamından daha çok Amerika'dan satın alıyoruz." ifadelerini kullandı.



Joly, tarifelerin ve artan fiyatların Kanadalılar için bir öncelik olduğunu kaydederek ABD ile Kanada'nın ekonomilerinin "iç içe olduğunu" belirtti.

KANADALILAR SANDIĞA GİDECEK Mİ?



"Nihayetinde bu savaşı kazanmamıza Amerikanların yardımcı olacağını düşünüyoruz çünkü kanun yapıcılarına mesaj verebilenler onlar." değerlendirmesinde bulunan Joly, ülkede erken seçime gidilmesi halinde Trump'ın tarifeleriyle baş etmek için Liberal Partiye "net yetki verilmesi" çağrısında bulundu.



Öte yandan, Kanada'nın yeni Başbakanı Mark Carney'nin parlamento bu ayın sonunda yeniden açılmadan önce federal seçim çağrısı yapması ve Kanadalıların en erken nisan ayı sonlarında sandık başına gitmesi bekleniyor.



ABD'DEN MEKSİKA VE KANADA'YA EK TARİFELER



ABD'nin Kanada ve Meksika'dan ithal edilen ürünlere yönelik yüzde 25 ek gümrük vergisi 4 Mart'ta başlamıştı.



Trump, daha sonra söz konusu ülkelere "ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA)" kapsamına giren ürünler için 2 Nisan'a kadar gümrük tarifesi uygulamayacaklarını açıklamıştı.



ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkenin çelik ve alüminyum ithalatına yönelik ek tarifeler de 12 Mart'ta yürürlüğe girmişti.



Kanada yönetimi de ABD'nin çelik ve alüminyum tarifelerine misilleme olarak, ülkeden yapılan 29,8 milyar Kanada doları tutarındaki ithalata yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulayacağını duyurmuştu.