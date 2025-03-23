ABD'nin gündemine bomba gibi düştü: Epstein davasında flaş gelişme! FBI'a yeni görev
ABD'de kamuoya mal olmuş birçok ismin karıştığı seks ticareti, pedofili ve cinsel istismar gibi suçların barındığı Jeffrey Epstein davasına ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. CNN International'ın (CNN) haberine göre ABD Federal Soruşturma Birimi (FBI), tüm birimleriyle birlikte, Epstein davasına ilişkin belgeleri sansürlemek için mesaiye başladı. İddiaya göre sansürleme çalışmalarına yardımcı olmak için her birime ajan sağlamaları emredildi. Ajanların hem metin dosyalarında hem de videolarda değişiklikler yapmak için saatler harcadıkları bildirildi.
CNN'in haberine göre FBI, Jeffrey Epstein davasına ilişkin skandal bir göreve soyundu. Kamuya mal olmuş birçok ismin karıştığı davada, FBI belgeleri sansürlemek için kolları sıvadı.
CNN'e konuşan kaynaklara göre FBI çalışanları 12 saati bulan gece vardiyalarında ulusal güvenliğe yönelik bir tehdidi ortadan kaldırmak için değil, suçlanan seks taciri Jeffrey Epstein'ın soruşturmasındaki belgelerin ve diğer delillerin incelenmesi, Adalet Bakanlığı bunları kamuoyuna açıklamadan önce gerekli sansürlerin yapılması için çalışıyor.
AÇIKLANANLAR KAMUOYUNU TATMİN ETMEDİ
Geçtiğimiz ay Başsavcı Pam Bondi, Epstein dosyalarının yayımlanmasını duyurmuştu ancak bu duyuru, yeni bilgiler öğrenmeyi bekleyen ve gördüklerinden pek de memnun kalmayan Trump'ın MAGA destekçileri tarafından alay konusu olmuştu.
ÇİN VE İRAN'DAN GELEN TEHDİTLERDEN DAHA DA ÖNCELİKLİ
Konuyla ilgili CNN'e konuşan kaynaklara göre FBI çalışanlarına sansürlerin tamamlanmasını kolaylaştırmak için Çin ve İran'dan gelen tehditler de dahil olmak üzere soruşturmaları bir kenara bırakmaları talimatı verildiği söylendi.
CNN'in haberinde FBI'daki her bölümün, suç ve ulusal güvenlik konularında çalışanlar da dahil olmak üzere, davaya görevli atama emri aldığı belirtildi. Buna göre bu hafta sonu, Washington saha ofisindeki ajanlar saatlerce sansür göreviyle uğraşıyor.
VİDEO KAYITLARI DA SANSÜRE DAHİL EDİLDİ
Hafta boyunca FBI genel merkezinde ajanların belgeleri incelediği gözlemlendi. New York ve Chantilly, Virginia'daki FBI ofislerinde de benzer çalışmalar yapıldı. Ajanlar saatlerce bilgisayar başında, özel düzenleme yazılımları kullanarak, gizlilik yasaları gereği sansürlenmesi gereken bilgileri belirledi. Ayrıca incelemeye video kayıtları da dahil edildi.
TRUMP'IN SEÇİM VAADİYDİ
Epstein belgelerinin incelenmesi, Başkan Donald Trump'ın vaat ettiği daha geniş bir belge açıklama sürecinin bir parçası. Buna, Martin Luther King ve Başkan Kennedy suikastlarına dair belgeler de dahil.
Uzmanlar, Kennedy suikasti belgelerinin, suikastın ardında bir komplo olduğu iddialarını destekleyecek yeni bir bilgi içermediğini söyledi. Suikast Kayıtları İnceleme Kurulu'nun eski başkan yardımcılarından Tom Samoluk, CNN'e yaptığı açıklamada, incelediği belgelerde Kennedy suikastına ilişkin mevcut resmi sonucu değiştirecek herhangi bir şey bulunmadığını belirtti.
FBI'ın benzeri görülmemiş sansürleme çabasının ardından Epstein davasında da adaletin sağlanamayacağından endişe ediliyor.
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