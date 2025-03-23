ABD’nin gündemine bomba gibi düştü: Epstein davasında flaş gelişme! FBI’a yeni görev

Soldan sağa: Siyasi yorumcu Rogan O'Handley, namıdiğer DC Draino; TikToker Chaya Raichik; yorumcu Liz Wheeler; ve ABD'li muhafazakar aktivist Scott Presler, Perşembe günü Washington DC'deki Beyaz Saray'ın Batı Kanadı'ndan çıkarken, üzerinde ʺEpstein Dosyaları: 1. Aşamaʺ yazan ABD Adalet Bakanlığı mührü bulunan dosyalar taşıyorlar. (AFP)

ÇİN VE İRAN'DAN GELEN TEHDİTLERDEN DAHA DA ÖNCELİKLİ

Konuyla ilgili CNN'e konuşan kaynaklara göre FBI çalışanlarına sansürlerin tamamlanmasını kolaylaştırmak için Çin ve İran'dan gelen tehditler de dahil olmak üzere soruşturmaları bir kenara bırakmaları talimatı verildiği söylendi.

CNN'in haberinde FBI'daki her bölümün, suç ve ulusal güvenlik konularında çalışanlar da dahil olmak üzere, davaya görevli atama emri aldığı belirtildi. Buna göre bu hafta sonu, Washington saha ofisindeki ajanlar saatlerce sansür göreviyle uğraşıyor.