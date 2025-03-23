Gazze’de can kaybı 50 bini aştı

İsrail, Gazze Şeridi'nde yoğun saldırılarına devam ediyor.

İsrail güçleri, bölgede ateşkesin ilk aşamasının sona ermesiyle yine sivilleri hedef alıyor.

50 BİNİ AŞKIN ÖLÜ 113 BİNİ AŞKIN YARALI

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saatte düzenlediği saldırılarında 39 sivilin hayatını kaybettiği, 61 sivilin ise yaralandığı aktarılırken, daha önce düzenlenen saldırılar sonucunda ölen 2 sivilin de enkaz altından çıkarıldığı bildirildi.



Bakanlık açıklamasına göre, İsrail'in Gazze saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ise, hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 21'e, yaralı sayısı 113 bin 274'e yükseldi.