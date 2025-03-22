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ABD medyası resmen duyurdu! Trump Türkiye'ye yeniden F-35 satışına sıcak bakıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 22.03.2025 01:52 Güncelleme: 22.03.2025 01:57
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ABD medyası resmen duyurdu! Trump Türkiye’ye yeniden F-35 satışına sıcak bakıyor

Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın 16 Mart tarihinde yaptıkları telefon görüşmesinde, birçok ikili ve bölgesel konu başlığı kapsamlı şekilde ele alınmıştı. Yaşanan gelişme sıcaklığını korurken ABD medyası, Donald Trump'ın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından Türkiye'ye yeniden F-35 satışına sıcak baktığını duyurdu.

Amerikan Fox News kanalında yer alan ve konuyla ilgili bilgi sahibi iki kaynağa dayandırılan haberde, Trump'ın Ankara'ya F-35 satışı konusunu değerlendirdiği belirtildi.

(FOTO: AA ) (FOTO: AA )

Habere göre Trump, Başkan Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldırmayı ve F-35 savaş uçaklarının satışını yeniden başlatmayı değerlendiriyor.

(FOTO: AA ) (FOTO: AA )

Haberde, "Trump, iki tarafın, Türkiye'nin S-400'leri çalışamaz hale getirecek bir anlaşmaya varması halinde Türkiye'ye F-35 uçaklarını satma fikrine açık olduğunu belirtti." ifadesi kullanıldı.

(FOTO: AA ) (FOTO: AA )

Söz konusu uçakların Türkiye'ye satılabilmesi için ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) yaptırımlarını kaldırması gerekeceği belirtilen habere göre, Trump, ekibinden, "Türkiye'nin CAATSA yaptırımlarından nasıl kaçınabileceğine" ilişkin bir çalışma yapmalarını istedi.

(FOTO: AA ) (FOTO: AA )

Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın 16 Mart'ta yaptıkları telefon görüşmesinde, birçok ikili ve bölgesel konu başlığı kapsamlı şekilde ele alınmıştı.

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