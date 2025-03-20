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Fransa savaşa mı hazırlanıyor? Her haneye "hayatta kalma kılavuzu"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 20.03.2025 13:27
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Fransa savaşa mı hazırlanıyor? Her haneye hayatta kalma kılavuzu

Fransız hükümetinin, vatandaşların doğal afet, salgın ve silahlı çatışmalar dahil güvenlik tedbirleri gerektiren acil durumlara hazırlıklı olmaları için 'hayatta kalma kılavuzu' dağıtmayı planladığı duyuruldu.

CNN'in Fransa Başbakanı François Bayrou'nun sözcüsünün açıklamalarına dayandırdığı habere göre, hükümet Fransızların "yakın tehditlere" hazırlıklı olması için her haneye bir kılavuz dağıtmaya hazırlanıyor.

Bayrou'nun sözcüsü, hazırlıklı olunması gereken tehditlere ilişkin, "Bunlara doğal afetler, teknolojik ve siber olaylar, Kovid-19 gibi sağlık krizleri ve terör saldırıları, silahlı çatışma gibi güvenlik krizleri dahildir." ifadelerini kullandı.

Sözcü, 20 sayfalık kılavuzun Başbakan Bayrou tarafından onaylanması halinde yazdan önce dağıtılacağını söyledi.

Finlandiya ve İsveç'te de benzer kılavuz uygulamaları yapılmıştı.

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Fransa savaşa mı hazırlanıyor? Her haneye hayatta kalma kılavuzu Fransa savaşa mı hazırlanıyor? Her haneye hayatta kalma kılavuzu Fransa savaşa mı hazırlanıyor? Her haneye hayatta kalma kılavuzu
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