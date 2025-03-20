İsrail, Gazze Şeridi’nin güneyinden kuzeyine geçişi yasakladı

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devam ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Avichay Adraee yaptığı açıklamada, "IDF güçleri, son birkaç saat içinde Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve güneyi arasındaki savunma bölgesini genişletmek amacıyla Gazze Şeridi'nin merkezi ve güneyi üzerinde sınırlı bir kara operasyonu başlattı. Operasyon sırasında, askerler Netzarim Koridoru'na kadar konuşlandırıldı" dedi.



Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve güneyi arasındaki Salahaddin Yolu'nun her iki yönde kapatıldığını ifade eden Adraee, şeridin yalnızca kuzeyinden güneyine geçişlere sahildeki Raşid yolu üzerinden izin verildiğini söyledi.