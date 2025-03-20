Çin’de 4 Kanada vatandaşına idam! Ottava şiddetle kınadı

Dışişleri Bakanı Melanie Joly, basına yaptığı açıklamada, uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlanan 4 Kanadalının bu yıl Çin'de idam edildiğini belirtti.



Pekin yönetiminin uyguladığı idam cezalarını "şiddetle kınadığını" vurgulayan Joly, "Ben şahsen aflarını istedim. Hepsi çifte vatandaştı." dedi.



Yurt dışında idam cezasına çarptırılan Kanadalılar için sürekli olarak af talebinde bulunduklarını hatırlatan Joly, idam edilen kişilerin ailelerinin hükümetten kimlik bilgilerinin gizli tutulmasını talep ettiklerini söyledi.

"HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNE SAYGI GÖSTERİN"



Öte yandan, Kanada Dışişleri Bakanlığı, 2019'da uyuşturucu kaçakçılığından hakkında idam kararı verilen Kanadalı Robert Schellenberg'in cezasının ise henüz infaz edilmediğini açıkladı.



Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, yaptığı açıklamada, uyuşturucuyla ilgili suçlarla mücadelenin tüm ülkelerin ortak sorumluluğu olduğunu ifade ederek, Kanada'yı "hukukun üstünlüğüne saygı göstermeye ve Çin'in yargı egemenliğine müdahale etmeyi bırakmaya" çağırdı.

ÇİN BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN YANIT GECİKMEDİ



Ottawa'daki Çin Büyükelçiliğinin yaptığı yazılı açıklamada ise "Çin, uyuşturucu ile ilgili suçlara her zaman ağır cezalar uygulamıştır ve uyuşturucu sorununa karşı 'sıfır tolerans' tutumunu sürdürmektedir." denildi.



Kanada Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Charlotte MacLeod, konuya ilişkin dün yaptığı yazılı açıklamada, Çin'in idam cezasını uygulamasını güçlü bir şekilde kınadıklarını belirterek, bunun geri çevrilemez ve insan onuruna aykırı bir uygulama olduğunun altını çizmişti.



MacLeod, "Bu yılın başında bazı Kanada vatandaşlarının Çin'de idam edildiğinin bilgisine sahip olduğumuzu teyit edebiliriz." ifadelerini kullanmıştı.



Çin'de, her yıl ölüm cezasının uygulandığı tüm ülkelerin toplamından daha fazla kişinin idam edildiği belirtiliyor.



Devlet sırrı olarak saklanan idam sayısının yıllık 2 bin civarında olduğu tahmin ediliyor.