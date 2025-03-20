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İspanya’da sel alarmı! Önlemler alındı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 20.03.2025 14:30
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İspanya’da sel alarmı! Önlemler alındı

İspanya'da etkili olan şiddetli yağış ve fırtınaya karşı başta ülkenin kuzey bölgeleri olmak üzere birçok yerde alarm verildiği belirtildi.

İspanya'da 'Martinho' adı verilen fırtına nedeniyle Galiçya ve Cantabria başta olmak üzere ülke genelinde önlemler alındı.

İspanya Meteoroloji Enstitüsü (AEMET), rüzgarın saatteki hızının 140 kilometreye ulaşmasının beklendiğini duyurdu.

Son üç haftadır etkili olan şiddetli yağış ve fırtınaya karşı başta ülkenin kuzey bölgeleri olmak üzere birçok yerde alarm verildiği belirtildi.

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