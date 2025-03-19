Trump’tan Putin görüşmesi için flaş sözler: Harikaydı

Amerikan Fox News kanalına konuşan Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rusya-Ukrayna arasındaki ateşkes sürecini görüştüğü telefon konuşmasına dair değerlendirmelerde bulundu.



Putin'le yaptığı görüşmeyi "harika" olarak nitelendiren Trump, Rusya'nın ateşkes konusunda avantajlı konumda bulunduğunu söyledi.



Trump, "Yaklaşık 2 bin 500 askeri kuşatmış durumdalar. Onları iyice kuşatmış durumdalar ve bu iyi bir şey değil, biz bu işi bitirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.



Putin'in anlaşmaya varılması için Ukrayna'ya yardımların durdurulmasını şart koşup koşmadığı sorusuna dair Trump, görüşmede yardımlar konusuna hiç değinmediklerini aktardı.



Trump, ABD askerlerinin duruma müdahil olmayacağını, bunun sadece savaşın üçüncü dünya savaşına dönüşmesi ihtimalinde mümkün olacağını kaydetti.