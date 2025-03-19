19 Mart 2025, Çarşamba
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Siyonist ordu bunu da yaptı: Taziye evine bombardıman! 16 Filistinli öldürüldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 19.03.2025 20:56 Güncelleme: 19.03.2025 21:01
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Siyonist ordu bunu da yaptı: Taziye evine bombardıman! 16 Filistinli öldürüldü

Ateşkese son veren İsrail hükümeti saldırılarına yeniden başladı. Gazze Şeridi’nin kuzeyinde yer alan Beyt Lahiya beldesindeki bir taziye evine bombardıman düzenleyen katil İsrail ordusu, 16 Filistinliyi öldürdü.

Hamas ile yaptığı ateşkese son veren katil İsrail ordusu, katliamlarına yeniden başladı. Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Netanyahu ve hükümetinin ateşkesi bozma kararının ardından gözünü karartan Siyonist ordu, Gazze Şeridi'nde taziye evine bombardıman düzenledi. Kanlı saldırıda, 16 Filistinli hayatını kaybetti.

TAZİYE EVİNE SALDIRI!

Beyt Lahiya'nın Es-Selatin bölgesinde Filistinli "Mubarek" ailesine ait taziye evinin hedef alındığı İsrail saldırısında, en az 16 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Endonezya Hastanesine kaldırılan yaralıların çoğunun durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu taziye evine bombardıman gerçekleştirdi / AAAteşkesi bozan İsrail ordusu taziye evine bombardıman gerçekleştirdi / AA

DÜN BAŞLAYAN SALDIRILAR ŞİDDETLENDİ

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi bozarak dün Gazze Şeridi'ne yeniden şiddetli saldırı başlatmıştı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 18 Mart sabahından bu yana düzenlediği hava saldırılarında, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 400'ün üzerinde Filistinli hayatını kaybetti.

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