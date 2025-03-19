Siyonist ordu bunu da yaptı: Taziye evine bombardıman! 16 Filistinli öldürüldü

Hamas ile yaptığı ateşkese son veren katil İsrail ordusu, katliamlarına yeniden başladı. Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Netanyahu ve hükümetinin ateşkesi bozma kararının ardından gözünü karartan Siyonist ordu, Gazze Şeridi'nde taziye evine bombardıman düzenledi. Kanlı saldırıda, 16 Filistinli hayatını kaybetti.

TAZİYE EVİNE SALDIRI!

Beyt Lahiya'nın Es-Selatin bölgesinde Filistinli "Mubarek" ailesine ait taziye evinin hedef alındığı İsrail saldırısında, en az 16 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Endonezya Hastanesine kaldırılan yaralıların çoğunun durumunun ağır olduğu aktarıldı.