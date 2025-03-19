Rusya-Ukrayna hattında yeni gelişme: 175’er asker takas edildi
ABD-Rusya arasında başlayan yakınlaşma sonrasında ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin, telefonda görüştü. ABD-Rusya görüşmesinin ardından Rusya-Ukrayna arasında yapılan 175’er savaş esiri takası ile bölgede tansiyonun giderek daha da düşeceği tahmin ediliyor.
Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleşen esir takası sonucunda her iki taraftan esir olarak tutulan 175'er askerin ülkelerine döndükleri bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'yla esir takası yapıldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "19 Mart'ta, müzakere süreci sonucunda 175 Rus askeri Kiev rejiminin kontrolü altındaki topraklardan iade edildi. Buna karşılık 175 Ukrayna askerinin yanı sıra acil tıbbi yardım alması gereken 22 ağır yaralı Ukrayna askeri iyi niyet göstergesi olarak teslim edildi" ifadeleri kullanıldı.