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Filistin’de zulüm büyüyor: 9.500 kişi esir tutuluyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 19.03.2025 18:37 Güncelleme: 19.03.2025 18:39
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Filistin’de zulüm büyüyor: 9.500 kişi esir tutuluyor!

Gazze Şeridi’nde 7 Ekim 2023’te başlayan katliamlarda öldürülen Filistinli sayısı 48 bin 524’e yükselirken katil Siyonist ordu; kadın, çocuk ve yaşlı demeden “savaşçı” kisvesiyle gözaltına aldığı kişi sayısının 9 bin 500 olduğu belirtildi.

Filistin'de devam eden İsrail saldırılarında bölgede insanlık dramı devam ederken katliamcı ordu, kadın, çocuk ve yaşlı demeden hapishanelerde tuttuğu Filistinli sayısının 9 bin 500'e çıkardı. Gözaltına alınan Filistinlilerden 350'sinin çocuk olduğu belirtilirken, bunlardan 26'sının da kadın olduğu duyuruldu. Bununla 7 Ekim'den sonra İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin sayısı neredeyse iki katına ulaştığı gözlendi.

ESİR SAYISI 2 KATINA ÇIKTI

Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilerin sayısının 7 Ekim 2023'ten sonra neredeyse iki katına ulaştığı ifade edildi.

İsrail hapishanelerinde halihazırda 9 bin 500'den fazla Filistinlinin tutulduğu, bunların 26'sının kadın, 350'sinin de çocuk olduğu aktarıldı.

İsrail'in, çocukları savaşçı kisvesi adı altında hapiste tuttuğu belirtildi / AAİsrail'in, çocukları savaşçı kisvesi adı altında hapiste tuttuğu belirtildi / AA

"SAVAŞÇI" OLMAKLA SUÇLANIYORLAR

Gazze'de alıkonulan ve "savaşçı" olmakla suçlanan 1555 Filistinli ile 3 bin 405 kişinin "idari tutukluluk" kapsamında hapishanede tutulduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca İsrail'in Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten önce İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilerin toplam sayısının 5 bin 250, bunlardan "idari tutuklu" sayısının 1320, çocuk sayısının da 170 olduğu kaydedildi.

İsrail, göz altına aldığı Filistinli sayını iki katına çıkardı / AAİsrail, göz altına aldığı Filistinli sayını iki katına çıkardı / AA

ZOR ŞARTLAR ALTINDA YAŞAM

İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilerin oldukça zor şartlar altında yaşadığı, çeşitli işkence ve ihlallere maruz kaldığı biliniyor.

HİÇBİR SUÇLAMA OLMAKSIZIN HAPİS!

İsrail, gözaltına aldığı Filistinlilerin bazılarını sorgularının ardından serbest bırakırken, bazılarını ise "idari tutukluluk" kapsamında hiçbir suçlama olmadan hapiste tutabiliyor.

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