Filistin’de zulüm büyüyor: 9.500 kişi esir tutuluyor!

Filistin'de devam eden İsrail saldırılarında bölgede insanlık dramı devam ederken katliamcı ordu, kadın, çocuk ve yaşlı demeden hapishanelerde tuttuğu Filistinli sayısının 9 bin 500'e çıkardı. Gözaltına alınan Filistinlilerden 350'sinin çocuk olduğu belirtilirken, bunlardan 26'sının da kadın olduğu duyuruldu. Bununla 7 Ekim'den sonra İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin sayısı neredeyse iki katına ulaştığı gözlendi.

ESİR SAYISI 2 KATINA ÇIKTI

Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilerin sayısının 7 Ekim 2023'ten sonra neredeyse iki katına ulaştığı ifade edildi.

İsrail hapishanelerinde halihazırda 9 bin 500'den fazla Filistinlinin tutulduğu, bunların 26'sının kadın, 350'sinin de çocuk olduğu aktarıldı.