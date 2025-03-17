Yarasalarda yeni tip koronavirüs keşfedildi! İnsanlar üzerinde etkisi var mı?
Bilim insanları, Brezilya'daki yarasalarda 'MERS-CoV (Orta Doğu Solunum Sendromu Koronavirüsü)' ile benzer özellikler gösteren yeni tip koronavirüs keşfetti. Virüsün insanlar üzerindeki risklerinin henüz belirlenemediği kaydedildi.
Brezilyalı araştırmacılar, Hong Kong Üniversitesinden (HKU) meslektaşlarıyla yürüttükleri çalışma kapsamında 16 farklı yarasa türünden alınan 423 ağız ve rektal sürüntü örneğini inceledi.
Çalışmada Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Fortaleza şehrinden getirilen yarasalardan alınan sürüntü örneklerinde yeni tip koronavirüs tespit edildi.
İNSANLAR ÜZERİNDEKİ RİSKLERİ HENÜZ BELİRLENMEDİ
Yeni keşfedilen virüsün insanlarda ve develerdeki "MERS-CoV" türleriyle benzerlik gösterdiği ancak insanlar üzerindeki risklerinin henüz belirlenemediği kaydedildi.
Yeni koronavirüsün gen diziliminin "MERS-CoV" genomuyla yaklaşık yüzde 72, konak hücrelere bağlanmak için kullandığı proteinin de "MERS-CoV"unkiyle yüzde 71,74 benzerlik taşıdığı bildirildi.
Yarasaların yeni ortaya çıkan virüsler için depo olduğu, koronavirüslerin halk sağlığı üzerinde yol açtığı risklerin saptanması için sürekli izlenmelerinin gerektiği vurgulandı.
Bilim insanları, yeni virüsün insanlar için oluşturduğu riskleri tespit etmek amacıyla Hong Kong'daki yüksek güvenlikli laboratuvarlarda daha fazla deney yapmayı planlıyor.
Çalışma, Journal of Medical Virology (JMV) dergisinde yayımlandı.
"MERS-COV"
"MERS-CoV", ilk defa 2012 yılında Suudi Arabistan'da tanımlandı ve bu zamana kadar iki düzineden fazla ülkede tespit edildi.
Develerden kaynaklandığından şüphelenilen ve bir çeşit bulaşıcı solunum yolu hastalığı olan "MERS-CoV", 850'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu.
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