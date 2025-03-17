Kremlin'den NATO'ya 3. dünya savaşı tehdidi! Defalarca uyardık! Aptalı oynuyorlar
Rusya, İngiltere ve Fransa’nın Ukrayna’ya barış gücü göndermesi durumunda NATO ile tam kapsamlı bir savaş tehdidinde bulundu.
İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un önderlik ettiği ve NATO ile AB'den 10 bin askerin yer alacağı 'gönüllüler koalisyonu' planı, Moskova tarafından kesin bir dille reddedildi.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Macron ve Starmer aptalı oynuyor. Defalarca uyarıldılar; barış gücü NATO dışından olmalı" ifadelerini kullandı.
MEDVEDEV: NATO İLE SAVAŞ DEMEKTİR
Medvedev, Batı'nın Ukrayna'ya askeri yardım göndermesini 'neo-Nazilere destek' olarak nitelendirerek, bu adımın NATO ile doğrudan bir savaşa yol açacağını belirtti:
"Bu, NATO ile savaş demektir. Trump'a danışın, alçaklar!"
GERİLİM ARTIYOR: İNGİLTERE VE FRANSA ASKER GÖNDERECEK Mİ?
İngiltere ve Fransa'nın oluşturduğu koalisyonun askeri yetkilileri, Perşembe günü Londra'da bir araya gelerek barış gücü planlarını masaya yatıracak.
Ancak Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Grushko, Ukrayna'ya gönderilecek herhangi bir gücün 'silahsız' olması gerektiğini vurguladı:
"Bu birlikler ister NATO, ister AB, isterse ulusal çapta gönderilsin fark etmez. Eğer Ukrayna'ya girerlerse, çatışmanın tarafı olurlar ve tüm sonuçlarına katlanırlar."
TRUMP VE PUTIN GÖRÜŞECEK: BARIŞ MÜMKÜN MÜ?
ABD Başkanı Donald Trump, yarın Putin ile bir görüşme yapacağını duyurdu. Air Force One'da gazetecilere konuşan Trump, "Bu savaşı bitirmek istiyoruz. Başarabilir miyiz, bilmiyorum ama iyi bir şansımız var" dedi.
Trump, Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için 'bazı varlıkların bölüştürülmesi' gerektiğini belirterek, "Topraklar, enerji santralleri, bunlar konuşulacak konular" ifadelerini kullandı.
Ancak görüşmenin zamanlaması dikkat çekici. Zira Putin, Ukrayna'nın Kırım'dan koparılarak Rusya'ya bağlandığı 'Kırım'ın Yeniden Birleşme Günü'nü kutluyor.
ŞİDDETLİ ÇATIŞMALARIN GÖLGESİNDE MÜZAKERE
Ukrayna, Rusya'nın gece boyunca fırlattığı 174 drondan 90'ını düşürdüğünü açıkladı. Ancak saldırılarda Odesa, Harkiv, Dnipro, Sumy ve Kiev bölgeleri hedef alındı.
Odesa Valisi Oleh Kiper, üç haftadır her gün saldırı düzenlenen Odesa'da bir sivilin yaralandığını, bir anaokulu, bir ev ve bir dükkânın hasar gördüğünü bildirdi.
Ukrayna ordusu ayrıca Rusya'ya yönelik saldırılar düzenledi. Kursk bölgesindeki Zheleznogorsk sanayi kasabası hedef alındı. Bunun yanı sıra Yeysk'teki bir askeri havaalanında on patlama meydana geldi ve Astrahan'daki bir enerji tesisi vuruldu.
Rusya ise son 24 saatte 72 Ukrayna dronunu düşürdüğünü ve Kursk bölgesinin en çok hedef alınan yerlerden biri olduğunu duyurdu.
PUTIN'İN ŞARTLARI NELER?
Putin, Ukrayna ile olası bir ateşkes için sert şartlar öne sürüyor:
Ukrayna'nın NATO üyeliğinden tamamen vazgeçmesi
Yabancı askeri birliklerin Ukrayna'da konuşlanmaması
Rusya'nın ilhak ettiği toprakların Moskova kontrolünde kalması
BATI'DAN RED: UKRAYNA MUHTAÇ
Ancak bu şartlar Batı tarafından kabul görmüyor. AB Dış Politika Şefi Kaja Kallas, Rusya'nın gerçek bir barış istemediğini vurgulayarak, "Moskova'nın sunduğu koşullar, aslında savaşın hedeflerini meşrulaştırmaktan başka bir şey değil" dedi.
İngiltere Başbakanı Starmer ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron da Putin'in barış sürecini bilerek geciktirdiğini savunuyor.
Perşembe günü Londra'da yapılacak toplantıda, NATO'nun Ukrayna'ya nasıl bir barış gücü gönderebileceği konuşulacak. Ancak ateşkes olmadan bu tartışmaların 'zamansız' olduğu yönünde görüşler de mevcut.
Rusya'nın NATO güçlerini Ukrayna topraklarında kabul etmeyeceği kesin. Ancak Zelenskiy için Batı desteği, Rusya'nın gelecekteki saldırılarını önlemenin tek yolu olarak görülüyor.
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