Kremlin’den NATO’ya 3. dünya savaşı tehdidi! Defalarca uyardık! Aptalı oynuyorlar

İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un önderlik ettiği ve NATO ile AB'den 10 bin askerin yer alacağı 'gönüllüler koalisyonu' planı, Moskova tarafından kesin bir dille reddedildi.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Macron ve Starmer aptalı oynuyor. Defalarca uyarıldılar; barış gücü NATO dışından olmalı" ifadelerini kullandı.

MEDVEDEV: NATO İLE SAVAŞ DEMEKTİR

Medvedev, Batı'nın Ukrayna'ya askeri yardım göndermesini 'neo-Nazilere destek' olarak nitelendirerek, bu adımın NATO ile doğrudan bir savaşa yol açacağını belirtti:

"Bu, NATO ile savaş demektir. Trump'a danışın, alçaklar!"