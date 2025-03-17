Suriye ile Hizbullah arasında tansiyon yükseldi! Şam yönetimi: Sınır güvence altında

Suriye Ordusu (Arşiv)

KAÇIRILAN SURİYELİ ASKERLER VE İNFAZ İDDİASI

Gerginliğin artmasının arkasında Hizbullah'ın üç Suriyeli askeri kaçırıp infaz etmesi yatıyor. Bu gelişme üzerine Suriye Savunma Bakanlığı, sınır güvenliğini sağlamak için her türlü askeri önlemi alacaklarını duyurdu.

HİZBULLAH'TAN İNKAR

Hizbullah yayımladığı bir açıklamada, sınırda yaşanan olaylarla veya Suriye topraklarındaki çatışmalarla herhangi bir ilgilerinin olmadığını iddia etti. Ancak, sosyal medyada paylaşılan görüntüler, doğu Lübnan'ın çatışmalar nedeniyle boşaltıldığını gösteriyor.