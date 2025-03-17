Suriye ile Hizbullah arasında tansiyon yükseldi! Şam yönetimi: Sınır güvence altında
Lübnan Hzibullah'ının Suriye ordusundan 3 askeri kaçırıp infaz etmesinin ardından çatışmaların yaşandığı Suriye Lübnan sınırında gece boyu süren hava saldırısı ve çatışmalar yaşanırken Şam yönetimi sınırda güvenliğin yeniden sağlandığı bildirildi.
Suriye resmi haber ajansı SANA'nın Savunma Bakanlığı Medya Ofisine dayandırdığı haberde, Hizbullah mensuplarının Suriye ordusundan 3 askeri pusuya düşürerek Lübnan'a kaçırdığı belirtilmişti. Haberde, Hizbullah mensuplarının Lübnan'a kaçırdıkları Suriyeli 3 askeri infaz ettikleri aktarılmıştı.
Şam yönetiminin Lübnan sınırında başlattığı operasyonlarla beraber Suriye-Lübnan sınırında Pazar akşamından bu yana tansiyon giderek yükseliyor. Suriye ordusu ile Hizbullah unsurları arasında yaşanan çatışmalar, bölgedeki güvenlik endişelerini artırdı. Olaylar, Suriye ordusunun sınır noktalarını kontrol altına almak ve Hizbullah'ın bölgeye sızmasını engellemek amacıyla harekete geçmesiyle başladı.
SURİYE SINIRI GÜVENCE ALTINDA
Suriye ordusunun Lübnan sınırındaki operasyonlarını yöneten komutan Mahir Ziyvani, yaptığı açıklamada, sınır noktalarının tamamen kontrol altına alındığını ve olası sızmalara karşı önlemler alındığını belirtti. Ayrıca, bu operasyonun Lübnan ordusu ile koordineli şekilde gerçekleştirildiğini vurguladı.
HİZBULLAH'A AİT CEPHANELİK VURULDU
Suriye ordusu, Lübnan sınırı içinde Hizbullah'a ait olduğu belirtilen bir cephaneliği topçu ateşiyle hedef aldı. Bölge muhabirlerinin aktardığına göre, bu saldırı, Suriye ordusunun sınır hattına askeri takviye göndermesinin hemen ardından gerçekleşti.
SURİYELİ ASKER ÖLDÜ
Çatışmalar sonucunda bir Suriyeli asker hayatını kaybederken, bazı askerlerin de yaralandığı bildirildi. Lübnan ordusu ise sınır bölgesindeki güvenliği sağlamak için olağanüstü tedbirler aldığını duyurdu.
SURİYE ORDUSUNDAN HİZBULLAH MEVZİLERİNE
Pazartesi sabahı, Hizbullah militanlarının Humus'un Zeyta bölgesine fırlattığı bir füzeyle iki Suriye askeri hayatını kaybetti. Buna karşılık olarak Suriye ordusu, Hizbullah'a ait noktalara onlarca roket fırlattı. Suriye topçu birlikleri, Lübnan'ın Hermel bölgesinde Hizbullah mevzilerini hedef almaya devam etti.
KAÇIRILAN SURİYELİ ASKERLER VE İNFAZ İDDİASI
Gerginliğin artmasının arkasında Hizbullah'ın üç Suriyeli askeri kaçırıp infaz etmesi yatıyor. Bu gelişme üzerine Suriye Savunma Bakanlığı, sınır güvenliğini sağlamak için her türlü askeri önlemi alacaklarını duyurdu.
HİZBULLAH'TAN İNKAR
Hizbullah yayımladığı bir açıklamada, sınırda yaşanan olaylarla veya Suriye topraklarındaki çatışmalarla herhangi bir ilgilerinin olmadığını iddia etti. Ancak, sosyal medyada paylaşılan görüntüler, doğu Lübnan'ın çatışmalar nedeniyle boşaltıldığını gösteriyor.
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