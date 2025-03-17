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Suriye ile Hizbullah arasında tansiyon yükseldi! Şam yönetimi: Sınır güvence altında

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 17.03.2025 14:11 Güncelleme: 17.03.2025 15:03
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Suriye ile Hizbullah arasında tansiyon yükseldi! Şam yönetimi: Sınır güvence altında

Lübnan Hzibullah'ının Suriye ordusundan 3 askeri kaçırıp infaz etmesinin ardından çatışmaların yaşandığı Suriye Lübnan sınırında gece boyu süren hava saldırısı ve çatışmalar yaşanırken Şam yönetimi sınırda güvenliğin yeniden sağlandığı bildirildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın Savunma Bakanlığı Medya Ofisine dayandırdığı haberde, Hizbullah mensuplarının Suriye ordusundan 3 askeri pusuya düşürerek Lübnan'a kaçırdığı belirtilmişti. Haberde, Hizbullah mensuplarının Lübnan'a kaçırdıkları Suriyeli 3 askeri infaz ettikleri aktarılmıştı.

SURİYE İLE HİZBULLAH ARASINDA GERİLİM

Şam yönetiminin Lübnan sınırında başlattığı operasyonlarla beraber Suriye-Lübnan sınırında Pazar akşamından bu yana tansiyon giderek yükseliyor. Suriye ordusu ile Hizbullah unsurları arasında yaşanan çatışmalar, bölgedeki güvenlik endişelerini artırdı. Olaylar, Suriye ordusunun sınır noktalarını kontrol altına almak ve Hizbullah'ın bölgeye sızmasını engellemek amacıyla harekete geçmesiyle başladı.

Lübnan'daki Hizbullah militanları (Arşiv)Lübnan'daki Hizbullah militanları (Arşiv)

SURİYE SINIRI GÜVENCE ALTINDA

Suriye ordusunun Lübnan sınırındaki operasyonlarını yöneten komutan Mahir Ziyvani, yaptığı açıklamada, sınır noktalarının tamamen kontrol altına alındığını ve olası sızmalara karşı önlemler alındığını belirtti. Ayrıca, bu operasyonun Lübnan ordusu ile koordineli şekilde gerçekleştirildiğini vurguladı.

Suriye Ordusu (Arşiv)Suriye Ordusu (Arşiv)

HİZBULLAH'A AİT CEPHANELİK VURULDU

Suriye ordusu, Lübnan sınırı içinde Hizbullah'a ait olduğu belirtilen bir cephaneliği topçu ateşiyle hedef aldı. Bölge muhabirlerinin aktardığına göre, bu saldırı, Suriye ordusunun sınır hattına askeri takviye göndermesinin hemen ardından gerçekleşti.

Suriye Ordusu Lübnan'daki Hizbuıllah mevzilerini hedef aldı (X)Suriye Ordusu Lübnan'daki Hizbuıllah mevzilerini hedef aldı (X)

SURİYELİ ASKER ÖLDÜ

Çatışmalar sonucunda bir Suriyeli asker hayatını kaybederken, bazı askerlerin de yaralandığı bildirildi. Lübnan ordusu ise sınır bölgesindeki güvenliği sağlamak için olağanüstü tedbirler aldığını duyurdu.

SURİYE ORDUSUNDAN HİZBULLAH MEVZİLERİNE

Pazartesi sabahı, Hizbullah militanlarının Humus'un Zeyta bölgesine fırlattığı bir füzeyle iki Suriye askeri hayatını kaybetti. Buna karşılık olarak Suriye ordusu, Hizbullah'a ait noktalara onlarca roket fırlattı. Suriye topçu birlikleri, Lübnan'ın Hermel bölgesinde Hizbullah mevzilerini hedef almaya devam etti.

Suriye Ordusu (Arşiv)Suriye Ordusu (Arşiv)

KAÇIRILAN SURİYELİ ASKERLER VE İNFAZ İDDİASI

Gerginliğin artmasının arkasında Hizbullah'ın üç Suriyeli askeri kaçırıp infaz etmesi yatıyor. Bu gelişme üzerine Suriye Savunma Bakanlığı, sınır güvenliğini sağlamak için her türlü askeri önlemi alacaklarını duyurdu.

HİZBULLAH'TAN İNKAR

Hizbullah yayımladığı bir açıklamada, sınırda yaşanan olaylarla veya Suriye topraklarındaki çatışmalarla herhangi bir ilgilerinin olmadığını iddia etti. Ancak, sosyal medyada paylaşılan görüntüler, doğu Lübnan'ın çatışmalar nedeniyle boşaltıldığını gösteriyor.

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Suriye ile Hizbullah arasında tansiyon yükseldi! Şam yönetimi: Sınır güvence altında Suriye ile Hizbullah arasında tansiyon yükseldi! Şam yönetimi: Sınır güvence altında Suriye ile Hizbullah arasında tansiyon yükseldi! Şam yönetimi: Sınır güvence altında
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