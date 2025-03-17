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El Cezire'den dikkat çeken Türkiye analizi: Savunmada bağımsız bir yol çiziyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.03.2025 16:39 Güncelleme: 17.03.2025 16:58
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El Cezire’den dikkat çeken Türkiye analizi: Savunmada bağımsız bir yol çiziyor

Türkiye'nin savunma sanayisindeki atılımlarına dair Katar merkezli El Cezire’den dikkat çekici bir analiz geldi. Haberde Türkiye’nin savunma alanında bağımsız bir yol çizdiği ve küresel silah ihracatında önemli bir aktör haline geldiği vurgulandı.

El Cezire'nin analizine göre, Türkiye son yıllarda savunma sanayisinde büyük bir yükseliş göstererek NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip olmanın ötesine geçti. 2024 yılında 7,1 milyar dolara ulaşan savunma sanayi ihracatı, Türkiye'nin küresel pazardaki yükselen gücünü gösteriyor. Üstelik bu rakam, 10 yıl önceki 1,9 milyar dolarlık seviyeden neredeyse dört kat artış anlamına geliyor.

El Cezire ekran görüntüsü El Cezire ekran görüntüsü

TÜRKİYE'NİN YERLİ ÜRETİM HAMLESİ

Türkiye'nin savunma sanayisindeki yükselişi, yerli üretime yönelik kararlı adımlarla başladı. 1985'te kurulan Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (SAGEB), yıllarca uluslararası iş birliklerine odaklandı. Ancak zamanla Türkiye, özellikle 2010'lu yıllardan itibaren yerli ve milli üretime ağırlık verdi.

El Cezire'nin analizine göre bugün binlerce Türk savunma sanayi firması, kara, hava ve deniz sistemleri üretiminde dünya çapında ses getiren projelere imza atıyor. Özellikle İHA ve SİHA teknolojilerinde Türkiye, öncü ülkelerden biri haline geldi.

"TÜRK İHA'LARINI DUYDUNUZ MU?"

Haberin "Türk insansız hava araçlarını duydunuz mu?" başlığının altında ise şu ifadelere yer verildi:

"Belki de en ünlü Türk insansız hava aracı (İHA), ilk olarak 2014 yılında konuşlandırılan ve en çok satın alınan Türk savunma ürünlerinden biri olan ikonik Bayraktar TB2'dir.

16 Aralık 2019'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa yakınlarındaki Gecitkale askeri hava üssünde bir Bayraktar TB2 insansız hava aracı uçuyor (AFP)16 Aralık 2019'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa yakınlarındaki Gecitkale askeri hava üssünde bir Bayraktar TB2 insansız hava aracı uçuyor (AFP)

Bununla birlikte, 200 kg (441 lb) faydalı yüke sahip orta irtifa uzun ömürlü Anka-S ve 70 kg (154 lb) faydalı yüke sahip Vestel Karayel taktik İHA da dahil olmak üzere birkaç tane daha var.

Ülke ayrıca, yapay zeka ile güçlendirilmiş, havadaki herhangi bir tehdidi tanımlayabilen ve önleyebilen bir sistem olarak tanımlanan 'Çelik Kubbe' üzerinde de çalışmaktadır.

Ayrıca, Türk Hava Kuvvetleri'nde eskiyen Amerikan F-16'larının yerini almayı amaçlayan ilk yerli beşinci nesil savaş uçağı Türk KAAN üzerinde çalışmalar devam etmektedir.

El Cezire ekran görüntüsü El Cezire ekran görüntüsü

KARA VE DENİZDE GÜÇLÜ ADIMLAR!

Sadece havacılık değil, kara ve deniz platformlarında da Türkiye iddialı projelere imza attığı ifade edildi

ALTAY ANA MUHAREBE TANKI: Alman Leopard ve Amerikan Abrams tanklarına rakip.

5 Şubat 2025'te Türkiye'nin Kars kentinde Türk savunma şirketi Aselsan tarafından üretilen bir ZMA-X zırhlı muharebe aracı (AA)5 Şubat 2025'te Türkiye'nin Kars kentinde Türk savunma şirketi Aselsan tarafından üretilen bir ZMA-X zırhlı muharebe aracı (AA)

KİRPİ ZIRHLI ARAÇ: Mayına dayanıklı, üstün koruma sağlayan zırhlı taşıyıcı.

MİLGEM PROJESİ: Yerli korvet ve fırkateyn üretimini kapsayan proje.

TCG ANADOLU: Türkiye'nin en büyük savaş gemisi, İHA/SİHA taşıyabilen amfibi hücum gemisi.

TÜRKİYE'NİN SİLAH AMBARGOLARINA CEVABI: YERLİ ÜRETİM!

Türkiye'nin askeri alandaki bağımsızlık hamlesinin en büyük nedenlerinden biri, geçmişte uygulanan uluslararası silah ambargoları oldu. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında ABD'nin uyguladığı silah ambargosu, Türkiye'yi kendi savunma sanayisini güçlendirmeye itti.

Benzer şekilde 1990'larda Almanya, Türkiye'nin satın aldığı zırhlı araçları sadece NATO dışı tehditlere karşı kullanabileceğini belirterek ihracatı kısıtladı. 2020'de ise ABD, Türkiye'nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini alması nedeniyle CAATSA yaptırımları uyguladı.

Ziyaretçiler, 2 Kasım 2022'de Endonezya'nın Cakarta kentinde düzenlenen 2022 Indo Defence Expo'da Türk BMC'nin zırhlı aracı Kirpi II'yi inceliyor. (AFP)Ziyaretçiler, 2 Kasım 2022'de Endonezya'nın Cakarta kentinde düzenlenen 2022 Indo Defence Expo'da Türk BMC'nin zırhlı aracı Kirpi II'yi inceliyor. (AFP)

El Cezire, tüm bu engellemelere rağmen Türkiye'nin, yerli üretimi hızlandırarak bugün dünya çapında 3.000'den fazla savunma sanayi firmasına sahip bir ülke konumuna geldiğini aktardı.

SAVUNMA SANAYİ İHRACATINDA REKOR ARTIŞ!

El Cezire'nin analizine göre, Türkiye'nin savunma sanayi ihracatı dünya sıralamasında hızla yükseliyor. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) verilerine göre, Türkiye 2020-2024 döneminde küresel silah ihracatında 11. sıraya yükseldi.

Bayraktar TB2 ve Akıncı İHA'lar, Irak, Ukrayna, Kenya, Bangladeş ve Japonya gibi 31 ülkeye ihraç edildi.

Türkiye'nin başlıca savunma sanayi müşterileri: BAE, Pakistan ve Katar.

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Baykar, 300 milyon dolarlık yatırım yaparak yerli jet motoru üretimine başladı.

SONUÇ: TÜRKİYE KENDİ YOLUNU ÇİZİYOR!

El Cezire'nin analizinde vurgulandığı gibi, Türkiye sadece savunmada bağımsız bir yol çizmekle kalmıyor, aynı zamanda küresel silah pazarında güçlü bir oyuncu haline geliyor. Türkiye'nin askeri teknolojiye yaptığı yatırımlar, ülkeyi hem bölgesel hem de küresel düzeyde stratejik bir aktör konumuna yükseltiyor.

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El Cezire’den dikkat çeken Türkiye analizi: Savunmada bağımsız bir yol çiziyor El Cezire’den dikkat çeken Türkiye analizi: Savunmada bağımsız bir yol çiziyor El Cezire’den dikkat çeken Türkiye analizi: Savunmada bağımsız bir yol çiziyor
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