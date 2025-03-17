El Cezire’den dikkat çeken Türkiye analizi: Savunmada bağımsız bir yol çiziyor

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TÜRKİYE'NİN YERLİ ÜRETİM HAMLESİ

Türkiye'nin savunma sanayisindeki yükselişi, yerli üretime yönelik kararlı adımlarla başladı. 1985'te kurulan Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (SAGEB), yıllarca uluslararası iş birliklerine odaklandı. Ancak zamanla Türkiye, özellikle 2010'lu yıllardan itibaren yerli ve milli üretime ağırlık verdi.

El Cezire'nin analizine göre bugün binlerce Türk savunma sanayi firması, kara, hava ve deniz sistemleri üretiminde dünya çapında ses getiren projelere imza atıyor. Özellikle İHA ve SİHA teknolojilerinde Türkiye, öncü ülkelerden biri haline geldi.

"TÜRK İHA'LARINI DUYDUNUZ MU?"



Haberin "Türk insansız hava araçlarını duydunuz mu?" başlığının altında ise şu ifadelere yer verildi:

"Belki de en ünlü Türk insansız hava aracı (İHA), ilk olarak 2014 yılında konuşlandırılan ve en çok satın alınan Türk savunma ürünlerinden biri olan ikonik Bayraktar TB2'dir.