Yargıçtan Trump’ın o kararına bloke

ABD'de Trump ile yargı organları arasında yasa dışı göçmenlerle ilgili daha önce başlayan anlaşmazlık yeni bir olayla bir kez daha kamuoyunun gündemine geldi.



Washington DC Bölge Yargıcı James Boasberg, Trump'ın cumartesi sabah saatlerinde imzaladığı başkanlık kararnamesiyle yeniden yetkilerini kullanmaya başladığı yasadışı göçmenleri sınır dışı etme yetkilerini, karardan saatler sonra geçici olarak askıya aldı.

BİR ÜST MAHKEMEYE TAŞINACAK



Yargıç Boasberg, Trump yönetiminin başvurduğu "Yabancı Düşmanlar Yasası"nın kullanımına ilişkin kendisine yapılan başvuruda davacı tarafı haklı bularak söz konusu kişilerin duruşma olmaksızın sınır dışı edilmesini durdurdu.



Boasberg, bu kapsamda sınır dışı edilen kişilerin de uçakta iseler derhal ABD'ye yeniden dönmeleri talimatını verdi.



Trump yönetiminin, söz konusu kararı bir üst mahkemeye taşımasının beklendiği belirtildi.



NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Trump, Venezuela çetesi Tren de Aragua ile bağlantılı göçmenlerin sınır dışı edilmelerini hızlandırmak için daha önce sadece savaş zamanlarında kullanılan bir yetkilendirmeyi yeniden devreye sokmuştu.



Trump'ın devreye soktuğu 1798 tarihli "Yabancı Düşmanlar Yasası", başkana belgesiz göçmenleri hedef alma ve sınır dışı etme konusunda olağanüstü yetkiler veriyor.

1. VE 2. DÜNYA SAVAŞINDA KULLANILMIŞTI



Söz konusu yasa 1812 Savaşı, 1. Dünya Savaşı ve 2. Dünya Savaşı dönemlerinde "aktif yabancı düşmanların" sınır dışı edilmesi amacıyla kullanılmıştı.



Venezuela çetesi Tren de Aragua'yı hedef alan Trump'ın başkanlık kararnamesi, söz konusu örgütün "yabancı terör örgütü" olarak tanımlandığını belirterek, bu çeteyle bağlantılı olduğu iddia edilen kişilerin yakalanmasını ve derhal sınır dışı edilmesini öngörüyordu.