ABD’de haksız gözaltına tepkiler dinmiyor: Özgür Mahmud özgür Filistin!

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Göstericiler, "Adalet istiyoruz, nasıl olacak diyorsunuz. Mahmud Halil'i şimdi serbest bırakın!" ve "Tüm öğrencileri serbest bırakın" gibi sloganlar attı.

"SALDIRLAR SADECE MAHMUD HALİL'E ÖZEL DEĞİL"



New York'ta da Halil'in tutuklanmasını kınayan yüzlerce gösterici, Times Meydanı'ndan Columbus Circle'a yürüdü.



Göstericilerden biri, "Mahmud Halil'e yönelik saldırılar, bir kişiye özel değil. Bunlar, adalet için konuşmaya ve destek vermeye cesaret eden herkese yönelik saldırılardır." ifadelerini kullandı.



Filistin bayrağı ve "Mahmud Halil'i serbest bırakın" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, Filistinli aktivistin protesto hakkının yasalarca korunduğunu belirtti.