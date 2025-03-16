Kuzey Kore’den Rusya’ya kritik temas

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Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), Choe, Rudenko başkanlığında başkent Pyongyang'a Rus heyetiyle bir araya geldi.Öte yandan, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kim Jong-gyu da Rus mevkidaşı Rudenko ile görüşmesinde ikili ilişkileri ve iş birliğini ele aldı.