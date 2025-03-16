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Kuzey Kore'den Rusya'ya kritik temas

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 16.03.2025 11:50
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Kuzey Kore’den Rusya’ya kritik temas

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hui, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko ile bir araya geldi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), Choe, Rudenko başkanlığında başkent Pyongyang'a Rus heyetiyle bir araya geldi.

Öte yandan, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kim Jong-gyu da Rus mevkidaşı Rudenko ile görüşmesinde ikili ilişkileri ve iş birliğini ele aldı.
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Kuzey Kore’den Rusya’ya kritik temas Kuzey Kore’den Rusya’ya kritik temas Kuzey Kore’den Rusya’ya kritik temas
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