Gece kulübünde facia! En az 50 kişi hayatını kaybetti
Kuzey Makedonya'da bir gece kulübünde çıkan yangında en az 50 kişi hayatını kaybetti.
Kuzey Mekadonya'nın başkenti Üsküp'ün 100 km doğusunda olan Kocani kasabasında binden fazla kişinin konser için toplandığı gece kulübünde yangın çıktı.
İçişleri Bakanlığı, yerel haber ajansı MIA'ya yaptığı açıklamada, dün gece DNA grubunun verdiği konser sırasında Kocani'deki Pulse adlı diskoteğinde çıkan yangında en az 50 kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı. Yaklaşık 1.500 kişinin katıldığı konserde, resmi olmayan bilgilere göre saat 03.00 sıralarında piroteknik kullanılması sonucu çıkan yangın, çıkışlara doğru izdihama neden oldu.
100'DEN FAZLA GENÇ YARALANDI
Yaralılar Kocani ve İştip'teki hastanelere kaldırıldı. Üsküp'teki Naum Ohridski Cerrahi Hastalıkları Kliniği Müdürü Dr. Nebojsa Nastov, hastanenin şu ana kadar 27 yaralıyı getirdiğini ve hepsinin tedavi altında olduğunu belirterek, konuyla ilgili bilgilerin daha sonra verileceğini söyledi.
Koruma ve Kurtarma Müdürlüğü (DPR) ve Kriz Yönetim Merkezi (CMC) ekiplerinin ilk aldığı bilgiye göre, 100'den fazla gencin yaralandığı belirtildi.
BAŞBAKAN VE İÇİŞLERİ BAKANI OLAY YERİNDE
Kocani Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturma başlattığı bilgisi paylaşılırken Kuzey Makedony Başbakan Hristijan Mickoski İçişleri Bakanı Pance Toşkovski'nin kaza mahallinde olduğu ve faciayla ilgili ilk bilgileri açıklaması bekleniyor.
YANGININ SEBEBİ NE?
Yangının sebebinin piroteknik madde kullanılması olduğu belirtiliyor.
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