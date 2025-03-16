Gece kulübünde facia! En az 50 kişi hayatını kaybetti

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100'DEN FAZLA GENÇ YARALANDI

Yaralılar Kocani ve İştip'teki hastanelere kaldırıldı. Üsküp'teki Naum Ohridski Cerrahi Hastalıkları Kliniği Müdürü Dr. Nebojsa Nastov, hastanenin şu ana kadar 27 yaralıyı getirdiğini ve hepsinin tedavi altında olduğunu belirterek, konuyla ilgili bilgilerin daha sonra verileceğini söyledi.

Koruma ve Kurtarma Müdürlüğü (DPR) ve Kriz Yönetim Merkezi (CMC) ekiplerinin ilk aldığı bilgiye göre, 100'den fazla gencin yaralandığı belirtildi.