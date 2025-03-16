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SpaceX’ten kritik kurtarma operasyonu! Mahsur kalan astronotlar dönüyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.03.2025 13:48 Güncelleme: 16.03.2025 13:51
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SpaceX’ten kritik kurtarma operasyonu! Mahsur kalan astronotlar dönüyor

SpaceX, ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) mahsur kalan iki astronotunun yerini alacak ekibin uzay aracı istasyona kenetlendi.

SpaceX'e ait bir kapsül, NASA'nın astronot değişim misyonu kapsamında dört astronotu Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ulaştırdı. Bu görev, ISS'de dokuz aydır mahsur kalan Butch Wilmore ve Suni Williams'ın Dünya'ya dönüşünü sağlayacak.

Cuma günü saat 19:03'te (ET) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılan Crew-10 ekibini taşıyan SpaceX Crew Dragon kapsülü, yaklaşık 29 saatlik yolculuğun ardından Pazar günü istasyona kenetlendi. Yeni ekibi, ISS'de görev yapan yedi kişilik mürettebat karşıladı. Karşılama ekibinin içinde, Boeing'in Starliner kapsülünde yaşanan teknik sorunlar nedeniyle istasyonda kalmak zorunda kalan Wilmore ve Williams da yer aldı.

Karşılama töreni (REUTERS)Karşılama töreni (REUTERS)

DÜNYA'YA DÖNÜŞLERİ İÇİN KRİTİK BİR ADIM

Crew-10 görevi, rutin bir astronot değişimi gibi görünse de Wilmore ve Williams'ın Dünya'ya dönüşü için kritik bir adım olarak görülüyor. NASA tarafından geçen yıl belirlenen bu plan, Başkan Donald Trump'ın göreve başlamasının ardından daha da aciliyet kazandı. Wilmore ve Williams'ın, NASA astronotu Nick Hague ve Rus kozmonot Aleksandr Gorbunov ile birlikte çarşamba günü ISS'den ayrılması planlanıyor.

Uzay yolculuğuna giderken (Arşiv)Uzay yolculuğuna giderken (Arşiv)

MÜRETTEBATTA KİMLER VAR?

Hague ve Gorbunov, Eylül ayında iki boş koltukla ISS'ye Crew Dragon kapsülüyle gitmişti ve bu kapsül o zamandan beri istasyona bağlı durumda. Crew-10 ekibinin ISS'de yaklaşık altı ay kalması bekleniyor.

Mürettebat, NASA astronotları Anne McClain ve Nichole Ayers, Japon astronot Takuya Onishi ve Rus kozmonot Kirill Peskov'dan oluşuyor.

Foto: ArşivFoto: Arşiv

MAHSUR KALMALARININ NEDENİ SİYASİ Mİ?

Bu astronot değişim görevi, siyasi tartışmaların da odağında yer aldı. Trump ve danışmanı Elon Musk (aynı zamanda SpaceX'in CEO'su), Crew-10'un fırlatılmasının hızlandırılması gerektiğini savundu.

Foto: ArşivFoto: Arşiv

İkilinin, Trump'ın selefi Joe Biden'ın Wilmore ve Williams'ı siyasi nedenlerle ISS'de mahsur bıraktığı yönündeki iddiaları ise herhangi bir kanıt sunulmadan ortaya atıldı.

EN ÇOK AİLESİNİ VE İKİ KÖPEĞİNİ ÖZLEDİ

Buna rağmen Wilmore ve Williams, ISS'de kaldıkları süre boyunca bilimsel araştırmalar yapmaya ve rutin bakım çalışmalarına katılmaya devam etti. Williams, bu ay gazetecilere yaptığı açıklamada en çok ailesiyle ve iki köpeğiyle buluşmayı özlediğini belirtti.

Williams, "Bizim için değil ama ailemiz için tam bir duygu karmaşası yaşandı" dedi.

Mahsur kalan astronotlar için tarih verildiMahsur kalan astronotlar için tarih verildi

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SpaceX’ten kritik kurtarma operasyonu! Mahsur kalan astronotlar dönüyor SpaceX’ten kritik kurtarma operasyonu! Mahsur kalan astronotlar dönüyor SpaceX’ten kritik kurtarma operasyonu! Mahsur kalan astronotlar dönüyor

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