SpaceX’ten kritik kurtarma operasyonu! Mahsur kalan astronotlar dönüyor

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İkilinin, Trump'ın selefi Joe Biden'ın Wilmore ve Williams'ı siyasi nedenlerle ISS'de mahsur bıraktığı yönündeki iddiaları ise herhangi bir kanıt sunulmadan ortaya atıldı.

EN ÇOK AİLESİNİ VE İKİ KÖPEĞİNİ ÖZLEDİ

Buna rağmen Wilmore ve Williams, ISS'de kaldıkları süre boyunca bilimsel araştırmalar yapmaya ve rutin bakım çalışmalarına katılmaya devam etti. Williams, bu ay gazetecilere yaptığı açıklamada en çok ailesiyle ve iki köpeğiyle buluşmayı özlediğini belirtti.

Williams, "Bizim için değil ama ailemiz için tam bir duygu karmaşası yaşandı" dedi.